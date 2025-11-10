2024年8月、韓国仁川で中国製バッテリーを搭載したEVが発火し、大規模火災が起こった。世界市場で熾烈な「EV争い」を繰り広げる中国自動車産業にとって、こうした事故は「EVシフト」に水を差す事態だ。世界の車載電池の6割を中国が供給する今、安全性と品質の確保は急務となっている――。本稿では、湯進氏の著書『2040中国自動車が世界を席巻する日』（日本経済新聞出版）より、電動化シフトの推進に伴う中国政府の政策転換と、2026年7月から施行する「新たな国家基準」についてみていく。

世界の「EVシフト」に水を差す「電池発火」問題

2024年8月、韓国仁川でEVから発火した大規模火災の発生が社会に大きな影響を与えた。発火した独メルセデス・ベンツグループのEVには、中国電池メーカーである孚能科技（ファラシス・エナジー）製電池が搭載されていた。「電池の安全性と信頼性を保証できない」といった論調が聞こえてくるだけでなく、電動化シフトにも暗雲が立ち込めている。

消費者にとって重要なのは、EVの対ガソリン車のコストパフォーマンスだけではない。利便性や安全性も重要なポイントであり、特にEV性能を左右する車載電池の品質向上は欠かせない条件だ。

EVの安全性や信頼性が依然懸念されるなか、中国工業情報化省は2024年6月に最新版の電池規制、「リチウムイオン電池業界規範条件」を発表。徹底的に電池発火を防ぐ策として、電池材料を含む生産技術と製品技術の向上を求めるなど、参入条件の厳格化により、電池産業の「量の拡大」から「質の高い発展」を図ろうとしている。

中国は国家基準を刷新…電池の未来を握る「3つの改定」

電動化シフトの推進に伴い、中国工業情報化省は2015年からリチウムイオン電池の安全性に関わる国家基準を施行した。

2018年と2021年に改定し、企業の売上高R＆D比率3％以上、前年度の工場稼働率50％以上、主要製品の発明特許の保有などの選定条件を規定している。今回は3回目の改定であり、3つの変更点をあげておこう。

1．生産工程における技術の向上

1つ目は、生産工程における技術の向上。電池メーカーがペースト状の混合材料を金属箔に塗布した電極の測定・脱水技術を持ち、電極の含水量（10ppm）と均一性（厚さ2μm、長さ1mm）を保証する。

電極のバリが長すぎるとショートの原因になるため、切断・巻回・積層工法における電極の精度・バリをコントロールする。また電池セルの耐電圧および電池モジュールの内部抵抗・開放電圧を計測する能力、正極材・負極材の不純物管理や電解液の注液環境を備える。

2．電池の「質」の引き上げ

2つ目は、電池の「質」の引き上げ。同規定では消費型電池、駆動型電池、蓄電池の3分野に分類され、車載向け大型駆動電池の性能に求める技術水準はすでに2021年版から引き上げられている。

エネルギー密度の要件をみると、三元系電池では、セルとモジュールがそれぞれ9.5％増の230Wh／kg、10％増の165Wh／kgに引き上げられ、リン酸鉄系では、セルとモジュールがそれぞれ3.1％増の165Wh／kg、4.3％増の12Wh／kgに引き上げられた。

3．電池材料技術の向上

3つ目は、電池材料技術の向上。材料生産において単位質量当たりで取り出せるエネルギー量を表す電流容量が規定されている。正極材では、三元系とリン酸鉄系がそれぞれ155mAh／g、180mAh／gに達し、負極材では、炭素とシリコン炭素がそれぞれ340mAh／g、480mAh／gに達する。

またセパレーターの突き刺し強度では、電池内部に異物が混入しても破れない性能が求められ、湿式法と乾式法がそれぞれ0.204N／μm、0.133N／μmに達する必要がある。電解液生産で使用されるフッ化水素など分量も要求される。

外資系を排除し、地場を強化…「ホワイトリスト」に隠れた思惑

また、前項の条件を満たした企業が、電池「ホワイトリスト」に掲載される。同リストの背後には、外資系電池メーカーの参入を排除する中国政府の保護政策があった。中国工業情報化省は2017年から2024年まで8回にわたり計94社の地場電池企業を選定し、中国電池産業の育成を図っている。

また、中国工業情報化省が2021年に実施した「EV電池の安全要求」では、電池セルが熱のコントロールを失った状態から5分間は電池システムが発火や爆発を起こさず、乗員が逃げる時間を確保できるようにすることが求められている。

2022年にはEVメーカーに対し、車載電池が安全に使用できる範囲を明確化し、衝撃、浸水、充放電異常などの状況下でも電池の防護力が引き上げられることなどが要請された。

「燃えても5分の猶予」→「発火させない」…来年7月施行の新・安全基準

2025年4月、中国工業情報化省は新たな電池安全基準である「電気自動車用動力蓄電池安全要求（GB38031-2025）」を発表し、2026年7月1日から施行する。2020年制定の現行の規定より厳しい内容となり、熱拡散、衝突試験、火災・爆発の防止などが義務づけられた。

具体的には既存の「外部加熱」「釘刺し」に加え、「内部加熱」が導入され、熱拡散試験が厳格化される一方、アンダーボディの衝突試験では電池の漏れや外殻の破裂、発火・爆発がなく、絶縁抵抗などの要件が新たに求められる。

急速充電の安全性では、300回の急速充電サイクルを経た後の電池に対しショートテストを行う必要がある。特に現行の「電池が発火するまでの5分間猶予」は、「電池が発火・爆発しない」「煙が乗客に害を与えないこと」という要件に改定された。

世界の6割が中国製EV電池…「質」重視の政策転換は功を奏すか

2024年の中国の車載電池搭載量は前年比42％増の548GWhとなり、世界全体の61％を占めている。EV向けが着実に増加する一方、PHV向けも好調だ。

電動モードで航続距離150kmのPHVなら30Whの電池が搭載されているため、PHV市場の拡大はリン酸鉄電池メーカーにも追い風となって、生産コストの安いリン酸鉄系電池が電池搭載量全体の74.6％に達した【図表1、2】。国内市場の需要が増加する一方、海外輸出も増加し、電池輸出量は生産量全体の13％を占めている。

［図表1］中国の車載電池搭載量の推移 出所：CABIA、SNEリサーチ発表

［図表2］種類別の中国の車載電池搭載量割合 出所：CABIA、SNEリサーチ発表より筆者作成

実際、搭載実績があった電池メーカー数は、2016年の144社から2024年は55社にまで減少した。2024年の中国車載電池市場では、CATLとBYDがそれぞれ45.1％、24.7％のシェアを占め、圧倒的強さを見せており、上位10社のシェアは96％に達し、残りの4％を45社で分けている【図表3】。

［図表3］企業別の中国の車載電池市場シェア（搭載量ベース、％） 出所：CABIA発表より筆者作成

現在中国には、質とコストの両面を追おうとする電池メーカーが多い割に、製品の安全性・安定性を維持できる電池メーカーは限られている。

中国政府は、電池生産能力の増強に障壁を設ける一方、電池メーカーに技術のイノベーションを求め、「質」を重視する政策への転換を示した。こうした政策の見直しは、電池メーカーの再編を告げるものである。

湯 進

みずほ銀行ビジネスソリューション部

上席主任研究員