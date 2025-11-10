JO1・INI、SPユニット「JI BLUE」サッカー日本代表公式アンバサダーに決定 白岩瑠姫「僕たちが最高の追い風に」
「JFA・アディダス『サッカー日本代表 2026』キャンペーン共同発表会」が10日、都内で行われ、JO1とINIの選抜メンバーで構成されたサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー「JI BLUE」が登壇。白岩が意気込みを語った。
【画像】「JI BLUE」に就任したJO1＆INIのビジュアル
この日、会見に出席し、アンバサダーに就任したのは與那城奨、西洸人、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、田島将吾、高塚大夢（※高＝はしごだか）、後藤威尊、川西拓実、金城碧海、佐野雄大、池崎理人（※崎＝たつさき）の12人。サッカー好きが結集された。
白岩は、アンバサダー初仕事として、メンバーで話し合った応援メッセージ「最高の景色を見るための最高の仲間がここにいる。熱くなろう、日本」を発表。「僕たちもオーディション番組で応援していただいて、デビューしたグループということで、そういう方たちの支えに何度も救われて今があると思っています。日本代表の皆さんにとってそういう支えができるグループになっていけたらと思いますし、サポーターの皆さんと一緒になって世界一を目指したいなと」と語った。
そして、白岩は「僕たちが日本代表の最高の追い風になれるように一生懸命活動していこうと思いますし、サッカーが盛り上がっていけるようにいろんなことを準備している最中なので、一緒に盛り上げていけたらと思います」と力を込めた。
会見には、日本サッカー協会会長・宮本恒靖氏、アディダスジャパン株式会代表取締役・萩尾孝氏、「SAMURAI BLUE」久保建英選手、南野拓実選手、中村敬斗選手らも登壇。新ユニフォームをお披露目した。
【画像】「JI BLUE」に就任したJO1＆INIのビジュアル
この日、会見に出席し、アンバサダーに就任したのは與那城奨、西洸人、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、田島将吾、高塚大夢（※高＝はしごだか）、後藤威尊、川西拓実、金城碧海、佐野雄大、池崎理人（※崎＝たつさき）の12人。サッカー好きが結集された。
そして、白岩は「僕たちが日本代表の最高の追い風になれるように一生懸命活動していこうと思いますし、サッカーが盛り上がっていけるようにいろんなことを準備している最中なので、一緒に盛り上げていけたらと思います」と力を込めた。
会見には、日本サッカー協会会長・宮本恒靖氏、アディダスジャパン株式会代表取締役・萩尾孝氏、「SAMURAI BLUE」久保建英選手、南野拓実選手、中村敬斗選手らも登壇。新ユニフォームをお披露目した。