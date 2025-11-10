»³¸ýÃÒ½¼¡ÖºÇ¹â¤Î¹¬¤»¡×Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¡Ö¥°¥Ã¤È¡ªÃÏµåÊØ¡×¼õ¾Þ¤òÊó¹ð¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¤¤ï¤¯¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¨¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³¸ýÃÒ½¼¡Ê56¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥°¥Ã¤È¡ªÃÏµåÊØ¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Ï¡ÖÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥°¥Ã¤È¡ªÃÏµåÊØ¡Ù¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ë±÷¤¤¤ÆÀ¨¤¤¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö²¿¤¬À¨¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¤¤ï¤¯¡¢¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¨¤¤¡ª¤È¤Î»ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£2025Ç¯ÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¾Þ¤ÎÆÃÊÌÉ½¾´ÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢Í¥½¨¾Þ¤Î½â¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö18Ç¯Â³¤±¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤¬¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÄº¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âËÍ¤â¡¢ÂçÊÑÌ¾ÍÀ¤Ê»ö¤À¤È´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö²¿¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤ò¤¤¤Ä¤â¡ØËÜÅö¤Ë¤¤¤¤ÈÖÁÈ¡Ù¤È¡Ø¼«Ê¬¼«¿È¡Ù¤Ç»×¤¨¤Æ¤ë»ö¤¬½Ð±é¼Ô¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤³¤Î¼õ¾Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê1ÈÖ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¡Ø¥°¥Ã¤È¡ªÃÏµåÊØ¥Õ¥¡¥ó¡Ù¤¬Áý¤¨¤ë»ö¡ª¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤â¡Ø¥°¥Ã¤È¡ªÃÏµåÊØ¡Ù¤òµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£