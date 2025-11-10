【プロスタイル×にじさんじ】イブラヒム＆フレンが魅せるヘアメイクコラボが始動！

サロン帰りのような“ニュアンス髪”を自宅で叶える「プロスタイル」から、人気VTuberグループ「にじさんじ」のメイフ（イブラヒム＆フレン・E・ルスタリオ）とコラボしたキャンペーンが登場♡限定デザインの壁紙やアクリルスタンド、缶バッジが当たるチャンスも。美容と推し活を同時に楽しめる特別企画は、11月14日からスタートします。

プロスタイル×にじさんじ コラボキャンペーン

ヘアスタイリングブランド「プロスタイル」と、VTuberグループ「にじさんじ」に所属するイブラヒムさん、フレン・E・ルスタリオさんのコラボがついに実現！

2人がヘアメイクアップアーティスト姿で登場する特別ビジュアルにも注目です。

キャンペーン期間中に対象商品を購入し、レシートをアップロードすると全員に「限定壁紙」をプレゼント。さらに抽選で「オリジナルアクリルスタンド（100名様）」または「缶バッジ（200名様）」が当たります♪

キャンペーンは2025年11月14日（金）10:30～12月29日（月）23:59まで実施予定です。

対象アイテムはプロスタイルの人気2商品

対象商品は、髪にうるおいとツヤを与える「ニュアンスメイクオイル（70mL）」と、アレンジ自在な「ニュアンスメイクオイルバーム アレンジ（32g）」。いずれもサロン級の質感を叶えるアイテムです。

詰替用やコラボ数量限定品は対象外となりますのでご注意を。コラボの詳細は、特設サイト（公式サイトはこちら）でチェックできます。

限定動画＆屋外広告も展開

11月14日（金）20:00から、イブラヒムさんとフレンさんが「プロスタイル」への想いを語るコラボ動画をYouTubeで配信予定。

「#にじプロスタイル」のハッシュタグで感想を投稿すると、ファン同士の交流も楽しめます♡

さらに、池袋駅オレンジロードには特別ビジュアルの屋外広告も登場。コラボの世界観をリアルに感じられる貴重な機会です。

推しと一緒に、髪も気分もアップデート♡

美容もエンタメも楽しめる「プロスタイル×にじさんじ」コラボ。自分の髪をもっと好きになれると同時に、推しの新たな一面にも出会えるはず。

11月14日から始まる限定キャンペーンで、あなたの毎日に輝きをプラスしてみてください。