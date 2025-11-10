ニュース番組『わたしとニュース』でハレバレンサー（MC）を務めるSHELLYが5日放送回に出演した際に、ネット上で話題になっている「夫の飲み会イラつく」問題について語る場面があった。

【映像】掲示板で話題「産後、夫の飲み会にイラつく妻」（実際の内容）

昨今、「あなたは許せる？許せない？『産後、夫の飲み会にイラつく妻』」という内容がネット上の掲示板で話題になっている。

投稿では「平日は旦那の帰りが遅く完全ワンオペなので貴重な休日に飲み会があるとイラッとします。『行ってもいい？』と聞いてくるならまだ快く送り出せます。ですが夫婦の予定共有アプリにいきなり飲み会の予定をポンっと入れられるともう無理です」と綴られていた。

さらに、投稿主がイラッとしたのはこれだけではなかったという。投稿者が産後10カ月ぶりに「友達と子どもなしで遊びたい、平日子ども見てほしいから、有給取ってほしい」と夫に伝えると、「そんなことのためだけに？」という返答があったそうだ。

この投稿を見た人からは、「まあでも男にとっては飲み会も大事な仕事みたいなものだからな」「旦那さんの付き合いもあるし私も月2までは我慢するかなあ」「旦那に有給取らせて自分が遊びに行くなんて発想全然ないわ」「飲み会を仕事と思ってる夫と飲み会なんて息抜きでしょと思ってる主とで感覚が違ってそう」「平日22時くらいに帰ってくるならまだしも土日休みで土日に飲みに行かれるのはむかつくなー」「普通の頭していれば察して産後まもない奥さんがいれば飲み会なんて行かないわ」といった意見が寄せられた。

この話題についてSHELLYは「『男性にとっては飲み会も仕事だから』という意見はよく聞く。飲み会の中でいろいろな繋がりができたりとか、次に契約が決まったりということはあると思う。ただ、今日の飲み会でどのぐらい決まったかだけ、ちょっと一回書いて送ってくれる？っていう。今日の飲み会によって生まれたものは何かが報告ができない会は仕事じゃない」と主張。

「もっと言うと、昔のメディアがよく『ママ友会は金額が高い』みたいにいじっていたが、ママ友会ほど情報量の多い会はございません！それこそ、公園で出会った知らないお母さんに保育園を教えてもらったり、近くのどこのあっぴぃ（子育て支援施設）が空いていてとか、子どもを預けられるところとか、お母さんたちは全部教えてくれる。なぜなら、そこで教えてもらえないと区役所に行ったりとかネットで調べたりしなきゃいけない。でも小さい赤ちゃんがいる時ってそんなことできない。手も離せないし、目も離せないから。だから、公園で子どもを見てる間に『あれってどうしてます？』と言って教えてもらう。私は、『ママ友会で得た情報は何ですか？』と言われたら、毎回3枚ぐらいリストを出せる」（SHELLY）

その上で「お母さんたちが集まっている会話にちゃんと価値を見出してほしい。それによって家族が回っている事実はあるので」としつつ「仕事はお金が発生するというところに重みがあるのだとしたら、飲み会はお金が発生しないから重みがないということでいいと思う」と自身の考えを述べた。

加えて「お母さんが飲みに行く時って、行く前に夕飯を作って、お風呂の準備をして、パジャマの準備をして、全部お膳立てした状態で『行ってまいります』と言って、行っている間もずっと『これはどこにあるの？』『あれはどこにあるの？』と届いて、携帯をやっているお母さんがいて。『携帯くれ！“自分でやれ！”って私が言う！』っていう（笑）本当にお父さんたちもうちょっと頑張ってほしいな……」と語った。

（『わたしとニュース』より）