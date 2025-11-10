歌舞伎俳優中村鴈治郎（66）、中村壱太郎（35）親子が10日、大阪市役所で大阪国際文化芸術プロジェクト「壽 初春歌舞伎特別公演」（26年1月7〜25日、大阪松竹座）の記者発表会に出席した。

昼の部は「菅原伝授手習鑑（すがわらでんじゅてならいかがみ） 車引」「祇園祭礼信仰記（ぎおんさいれいしんこうき） 金閣寺」「らくだ」、夜の部は「女鳴神」「仮名手本忠臣蔵（かなでほんちゅうしんぐら）」「京鹿子娘道成寺（きょうかのこむすめどうじょうじ）」の演目が披露される。

壱太郎が舞踊名の吾妻徳陽で演技指導に携わった映画「国宝」で話題になった道成寺では親子共演。壱太郎が白拍子花子、鴈治郎が大館左馬五郎を演じる。

壱太郎は「ありがたいことに、どこに行っても『国宝』のお話をさせていただく。何が大切かというと、『国宝』で興味を持ってきてくださったお客さまが、本当の歌舞伎を見て『つまんない』と思われたら最後。必ずやおもしろい、美しいな、キレイだな、ステキだなと思っている内にパッと終わる道成寺にしたい」と意気込んだ。

24年1月の歌舞伎座公演「壽 初春大歌舞伎」で道成寺を演じていたときに「国宝」の撮影が行われており、「横浜流星君も吉沢亮君も見に来てくれた。撮影が終わっても、2人が見に来たいと思えるような道成寺にしたい」と力を込めた。

会見には歌舞伎俳優片岡孝太郎（57）、片岡愛之助（53）、市川中車（59）、中村種之助（32）、中村歌之助（24）、吉村洋文大阪府知事（50）、横山英幸大阪市長（44）も出席した。