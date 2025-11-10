サンリオキャラのレトロな定規&分度器が登場! - ハローキティ、ポチャッコなど10種がラインアップ
ベネリックは、サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ レトロミニ定規&分度器キーホルダー」(300円)を10月中旬より、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売中だ。
筆箱の中身の定番アイテム、サンリオキャラクターズの分度器と定規がキーホルダーになって登場。ハローキティやバッドばつ丸、おさるのもんきちなど、コレクション心をくすぐる全10種がラインアップ。
透明のアクリル素材でリアルな質感を表現し、定規は実際に線を引く際に活用できる。お好きなキャラクターをバッグやポーチに付けて楽しむのはもちろん、複数集めてハローキティの分度器とマイメロディの定規、タキシードサムの分度器とバッドばつ丸の定規など、組み合わせを変更して自分だけのキーホルダーにするのもおすすめ。
商品のラインナップは、ハローキティ、ポチャッコ、みんなのたあ坊、マロンクリーム、おさるのもんきち、リトルツインスターズ、タキシードサム、バッドばつ丸、けろけろけろっぴ、あひるのペックル。
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L650020
