TDL、新クリスマスパレードがお披露目！ おもちゃと一緒にミッキーマウスたちがゲストを盛り上げる＜取材レポ＞
東京ディズニーリゾートは、11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を実施。今年の「ディズニー・クリスマス」は、東京ディズニーランドのパレードが10年振りに刷新され、サンタクロースとエルフたちによって生み出されたおもちゃたちが、ミッキーマウスらディズニーの仲間たちと一緒に、ゲストと楽しく遊ぶ愉快でマジカルなパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を公演。今回クランクイン！トレンドは、11月10日（月）に実施されたプレスプレビューに参加。「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」が初お披露目された様子をレポートします。
【写真】テディベアをギュッと抱きしめるミニーマウスがかわいすぎる！
■おもちゃになりきって楽しもう！
パレードルートにクリスマスらしい軽快な音楽が流れてくると、まず登場したのは、サンタクロースとプルート！ 子どもたちの願いを叶えるため、サンタクロースがおもちゃを作り出すトイファクトリーのフロートに乗ってゲストへ笑顔を送る2人の後ろに、ファイファー、フィドラー、プラクティカルが続きます。
続いては、ジュディ、ニック、グーフィー、マックス、スティッチ、エンジェルが、それぞれ乗り物をモチーフにしたフロートに乗ってゲストを盛り上げていました。
そして、たくさんのクリスマス・テディベアと一緒にミッキーマウス、ミニーマウス、ピートが登場すると、ここでフロートは停止。ゲストを巻き込み、クリスマスのおもちゃ（テディベア、飛行機、お人形、クリスマスツリー）になりきるダンスが披露され、パレードルートにたくさんの笑顔が輝きます。
サンタクロースからのプレゼントまでお披露目され、次に登場したのは、おもちゃのウッド・プレイグラウンドで楽しそうに遊ぶチップとデール。ボールをコロコロ転がす姿がとってもキュート。
さらに、ドナルドダック、デイジーダックは、ワンピースやセーターなどさまざまなファッションアイテムで飾られた、ファッションドールたちのプレゼントボックスのフロートで現れました。
そしてトリを飾ったのは、クララベルを先頭にやって着た、くるみ割り人形たちの音楽隊のフロート。カウ、ホセ・キャリオカ、パンチート、マリー、ベルリオーズ、トゥルーズがにぎやかに「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」のエンディングを飾りました。
「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」は1日1回、パレードルートで公演。ディズニーの仲間たちがお届けする、カラフルなおもちゃと楽しい音楽に心踊るパレードは必見です。
