47ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿à14ºÐ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥Èá´äºê¶³»Ò¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÈþËâ½÷¡×¤ÈÈ¿¶Á
¼ã¡¹¤·¤¤¥°¥ì¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç
¡¡»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î14ºÐ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·°ìÌöà»þ¤Î¿Íá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢47ºÐ¤Î¸µ¶¥±ËÁª¼ê¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1992Ç¯¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ200¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î´äºê¶³»Ò¤À¡£
¡¡¸µ¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤Î°ËÃ£¸ø»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Öµ¤¤Î¤ª¤±¤Ê¤¤Ãç´Ö¤È¤Î³Ú¤·¤¤Ìë¤´¤Ï¤ó¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢´äºê¤ò°Ï¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Î´äºê¤¬¼ã¡¹¤·¤¤¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×¡Ö14ºÐ¤«¤éÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ªåºÎï¡¡ÈþËâ½÷¡×¡ÖÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë»ÑÀª¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡´äºê¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¼«¸ÊµÏ¿¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡Öº£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¿Ãæ¤Ç¡¢°ìÈÖ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£