西武は10日、今オフに米大リーグ移籍を目指す今井達也投手（27）のポスティングシステムの手続きを開始すると発表した。

広池浩司球団本部長は「今がそのときだと判断して、MLB挑戦を認めることにしました。本人の『アメリカで野球をしたい』という一貫した強い意志を受け止め、球団としてその思いを尊重する形を取りました」と球団を通じてコメントした。

その上で「挑戦するからには、アメリカで元気に活躍する姿を見せてほしいです。近年チームに大きな貢献をしてくれた選手ですので、今井が抜ける影響はありますが、若手の成長や編成面で戦力を整えて戦っていきます」とエールを送り、来季への戦力整備を誓った。

今井はメジャー球団と自由に移籍交渉できる海外フリーエージェント（FA）権は保持していないため、球団がポスティングシステムの利用を容認する必要があり、これまで協議を重ねていた。

今井は今季3年連続で10勝をマーク。24試合で178奪三振、防御率1・92。米移籍になった場合に備えて、既に米大手代理人事務所とも契約を交わしている。今オフに米挑戦の希望を明らかにしていた。

今井は栃木・作新学院高から2017年にドラフト1位で入団。昨季は初タイトルでもある最多奪三振に輝いた。通算159試合で58勝45敗、防御率3・15。

同システムはNPBに所属する選手が米大リーグに移籍する手段の一つ。申請手続き期間は11月1日に始まっており、申請の可否判断は球団側にある。締め切りは12月15日。

5日には同じく米球界挑戦を希望していた郄橋光成投手（28）についても同制度の利用を容認している。