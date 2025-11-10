西武は10日、今オフに米大リーグ移籍を目指す今井達也投手（27）のポスティングシステムの手続きを開始すると発表した。

今井は同日に埼玉県所沢市の球団施設で広池浩司球団本部長と面談し、終了後に報道陣の取材に応じた。球団の決断に深く感謝を述べた上で「行くからにはもちろんワールドチャンピオンを目指してやる」と決意を込めた。

今季はワールドシリーズでドジャースの山本由伸投手がMVPに輝いた。同学年でもありNPBでも投げ合った存在は刺激でもある。「行くからにはワールドチャンピオンにならないといけない。すごいなっていうのはもちろんあるが、感心している場合じゃない」と言い切った。

オリックス時代の山本由伸

その上で「オリックスの時から話をしたりしていた。そういうね選手が先にアメリカに行って活躍している、見ることもできた。それはすごく1人のファンとしてうれしかった。また自分が選手として行くとなったら、敵になるか味方になるかわからないが、選手として世界一のピッチャーを目指しているのは多分一緒とだと思う」と思いを語った。

今井はメジャー球団と自由に移籍交渉できる海外フリーエージェント（FA）権は保持していないため、球団がポスティングシステムの利用を容認する必要があり、これまで協議を重ねていた。

今井は今季3年連続で10勝をマーク。24試合で178奪三振、防御率1・92。米移籍になった場合に備えて、既に米大手代理人事務所とも契約を交わしている。今オフに米挑戦の希望を明らかにしていた。

今井は栃木・作新学院高から2017年にドラフト1位で入団。昨季は初タイトルでもある最多奪三振に輝いた。通算159試合で58勝45敗、防御率3・15。

同システムはNPBに所属する選手が米大リーグに移籍する手段の一つ。申請手続き期間は11月1日に始まっており、申請の可否判断は球団側にある。締め切りは12月15日。

5日には同じく米球界挑戦を希望していた郄橋光成投手（28）についても同制度の利用を容認している。