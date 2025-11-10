¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡ßEssential Premium¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡È¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¡É¥Û¥ê¥Ç¡¼¾¦ÉÊÈ¯Çä!
²Ö²¦¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖEssential(¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë)¡×¤Ï¡¢¡ÖEssential Premium(¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à)¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ü¥È¥ë¤ò11·î22Æü¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Essential(¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë)¡ß¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡× ¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ
¹á¤ê¤Ï¡¢ËèÇ¯⼤¹¥É¾¤Î¡È¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¡É¡£2022Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹á¤ê¸ÂÄêÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â⼈µ¤¤Î⾼¤¤¹á¤ê¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¡ÖEssential Premium¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¥Ð¥ê¥¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼ ¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¥â¥¤¥¹¥È¡×¥Ú¥¢¥»¥Ã¥È¤È¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È EX¥¹¥à¡¼¥¹¡×¡Ö¤¦¤ë¤ê¥¸¥§¥ê¡¼¥ß¥ë¥¯¡×¡Ö¤¦¤ë¤ê¥¥é¥ê¥ª¥¤¥ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó
º£Ç¯¤Ï¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢40¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î¤ª¿Í·Á¤¿¤Á¤¬ÁÇÅ¨¤ÊÍÎÉþ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¹Ô¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤àµ¡²ñ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤«¤éÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢¡Ö¤É¤³¤«³Ú¤·¤¯¡¢¤É¤³¤«¥Û¥Ã¥³¥ê¡×¤È¤·¤¿ü¥¤È¤¤á¤¡í¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¹á¤ê¤Ï¡¢³Ú¤·µ¤¤Ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤¢¤ï¤» ¡¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹á¤ê¸ÂÄêÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡È¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¡É¤òºÎÍÑ¡£Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥È¥é¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯¤È¥¦¥Ã¥Ç¥£¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¹á¤ê¤À¡£È±¤¬¤Ê¤Ó¤¯¤¿¤Ó¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È²º¤ä¤«¤Ê¹ÈÃã¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡È¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¡É¤òºÎÍÑ
º£¸å¤â¡ÖEssential¡×¤Ï¡¢¡ÖBrighten Me Up!¡ã¤È¤¤á¤¤¬À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡ä¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤éÈ±¤Ë¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢¤È¤¤á¤¯´¶Æ°Åª¤Ê¤¦¤ë¥µ¥éÈ±ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡û¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿WebCM2ËÜ¤ò¸ø³«
¤Þ¤¿¡¢WebCM¤ò¡¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¸ø¼°SNS(X¡¢Instagram¡¢TikTok)¤Ë¤Æ11·î18Æü¤è¤ê¸ø³«¤¹¤ë¡£1ËÜÌÜ¤Ï¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¿Í·Á¤¿¤Á¤¬¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ª¤á¤«¤·¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖEssential¡ß¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¡¤ª¤á¤«¤·ÊÔ¡×¡¢2ËÜÌÜ¤Ï¥â¥Ç¥ë/¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î´õ¶õ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢´Å¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥È¥¥¥ë¥ó¤È¤·¤¿È±¤Ë»Å¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖEssential¡ß¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ß´õ¶õ¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤ÎÀ¤³¦ÊÔ¡×¡£
CM
¡û¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ý¡¼¥Á¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü
¡ÖEssential¡×¥·¥ê¡¼¥º¹ØÆþ¤Ç¡¢¡ÖEssential¡ß¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ ¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ý¡¼¥Á¡×¤¬Åö¤¿¤ë¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò11·î12Æü¤è¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ2,400±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤ò1¸ý¤È¤·¤Æ±þÊç¤¬¤Ç¤¡¢ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡ÖEssential¡ß¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ ¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ý¡¼¥Á¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü
¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ý¡¼¥Á
¥ì¥·¡¼¥ÈÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï11·î12Æü¡Á12·î26Æü¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï11·î12Æü¡Á2026Ç¯1·î9Æü¡£±þÊç¾ò·ï¤Ï¡ÖEssential¡×¥·¥ê¡¼¥º¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ2,400±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡û¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ
¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Ð¥ê¥¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼ ¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¥â¥¤¥¹¥È
¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Ð¥ê¥¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼ ¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¥â¥¤¥¹¥È¡×¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈEX¥¹¥à¡¼¥¹¡×¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤¦¤ë¤ê¥¸¥§¥ê¡¼¥ß¥ë¥¯¡×¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤¦¤ë¤ê¥¥é¥ê¥ª¥¤¥ë¡×¡£
È¯ÇäÆü¤Ï¡¢11·î22Æü¡£È¯ÇäÃÏ°è¤ÏÁ´¹ñ¡£11·î12Æü¤è¤ê¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¡£¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¼è°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈEX¥¹¥à¡¼¥¹
¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤¦¤ë¤ê¥¸¥§¥ê¡¼¥ß¥ë¥¯
¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤¦¤ë¤ê¥¥é¥ê¥ª¥¤¥ë
(C)EPOCH
