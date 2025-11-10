双子の大食い姉妹・はらぺこツインズかこ、即時入院のあこ退院を報告 活動復帰に向け「体調を整えてまいります」
双子の大食い姉妹・はらぺこツインズ（小野かこ／小野あこ）のかこが、10日までに自身のインスタグラムを更新。即時入院となっていたあこが、退院したことを報告した。
【写真】2ショット添え…近況を報告したはらぺこツインズ・かこ
かこは「先日、経過を見ていただいたうえであこが退院しました。私自身は体調も少しずつ回復しております。これまでたくさんの方にご心配とご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。引き続き様子を見ながら、活動復帰に向けて体調を整えてまいります。詳しい事は動画でお話しさせていただけたらと思います」と記した。
かこは10月24日、自身のインスタグラムで「【お知らせ】はらぺこツインズ（小野かこ／小野あこ）活動休止のご報告 いつも温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます。突然のご報告となりますが、この度、はらぺこツインズは当面の間、活動を休止させていただくこととなりました」と伝えた。
続けて「小野あこにつきましては、先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました。また、小野かこも体調不良が続いており、総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました」とした。
その上で「現在は、医師の指導のもと、体調の回復に専念しております。YouTubeにつきましては、これまでに撮影・編集を終えたストック動画を順次公開させていただく予定です」と今後について報告。
最後は「突然のご報告となり、日頃より応援してくださっているファンの皆様、並びに関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。復帰の時期につきましては、改めてご報告させていただきます。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と締めくくった。
