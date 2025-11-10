歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子の赤ちゃんとの愛情あふれる日常を公開しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 双子の赤ちゃん かわいい姿を公開 「みんな親バカになっちゃうよねきっと！その気持ちの持って行き先が 絵日記になってます」





投稿には双子の赤ちゃんの写真が複数枚掲載されており、プライバシーに配慮して目元をハートマークで隠した写真や、鼻や口元をスタンプで隠しつつも愛らしい目元がわかる写真などが公開されています。







中川さんは「双子お兄ちゃん、言葉はまだ話せなくても、ミルクちょうだい！と伝えることができるのかわいすぎて泣いてしまった！」と、喜びを表現しています。







また「弟はミルク探す首フリフリがさいきんの必殺技です」と、赤ちゃんそれぞれの個性を親しみを込めて伝えています。







中川さんは、「親バカになってしまうけどみんな親バカになっちゃうよねきっと！その気持ちの持って行き先が 絵日記になってます」と述べ、フォロワーに対して「みなさん我が子にキュンとするのはどんな瞬間ですか？親バカ教えてください！のろけてください！」と呼びかけています。







投稿によると、漫画家のくらもちふさこ先生から双子を描いた直筆イラストメッセージカードをいただいたことを報告しています。中川さんは「家宝にいたします」と感謝の気持ちを述べており、「父 中川勝彦さんがとても仲良くさせていただいて、漫画にもモデルで登場したことがある」と父親との縁についても触れています。







さらに、ファッションブランド「mmts」を展開するビームスからは、中川さんの父・勝彦さんが描いた猫の絵柄のスタイ（よだれかけ）を贈られたことも報告。「世界に2枚しかない」「血を受け継いだ双子専用装備だ！」と喜びを表しています。







この投稿に、「赤ちゃんぷくぷくで可愛い〜私も毎日可愛すぎて涙してたのを思い出しました」「2人ともお目々が可愛いですね 表情が豊かになって来ましたね」「お目目がパチクリ〜!!どんどん顔も目鼻立ちはっきりしてきたね」「翔子ちゃん 漫画家になれますよ〜」などの声が寄せられています。



担当:芸能情報ステーション