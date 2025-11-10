タムラ、今期経常を2％上方修正

タムラ製作所 <6768> [東証Ｐ] が11月10日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比46.1％増の25.7億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の43億円→44億円(前期は50.6億円)に2.3％上方修正し、減益率が15.0％減→13.1％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比44.7％減の18.2億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比4.8倍の16.5億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.0％→5.8％に大幅改善した。



株探ニュース

