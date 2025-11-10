中川日銀審議委員 今後把握できるデータや情報を、引き続き丁寧に確認し、適切に政策を判断 中川日銀審議委員 今後把握できるデータや情報を、引き続き丁寧に確認し、適切に政策を判断

リンクをコピーする みんなの感想は？

岡山クラブで講演

国内経済の現状は、一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している

中長期的な予想物価上昇率は、全体としては、２％に向けて緩やかに上昇

物価の先行きについては、米などの食料品価格のプラス寄与が剥落していくことで、前年比の伸び率は落ち着いていくが、

これまでの物価上昇には、企業による賃金・価格設定行動の積極化なども影響、今後の企業行動を丁寧に確認する必要

日本銀行の経済・物価の見通しが実現していくとすれば、経済・物価情勢の改善に応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していく

今後把握できるデータや情報を、引き続き丁寧に確認し、適切に政策を判断

外部サイト