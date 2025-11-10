155.08　エンベロープ1%上限（10日間）
154.97　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
153.96　現値
153.54　10日移動平均
153.01　一目均衡表・転換線
152.60　21日移動平均
152.01　エンベロープ1%下限（10日間）
151.77　一目均衡表・基準線
150.23　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
148.64　100日移動平均
148.26　一目均衡表・雲（上限）
148.21　一目均衡表・雲（下限）
147.71　200日移動平均

朝に１０日線を超えると、その後は同水準がサポート。終値ベースで超えると上方向の期待強まる。