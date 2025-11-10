テクニカルポイント ドル円 １０日線維持で上方向の意識
155.08 エンベロープ1%上限（10日間）
154.97 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
153.96 現値
153.54 10日移動平均
153.01 一目均衡表・転換線
152.60 21日移動平均
152.01 エンベロープ1%下限（10日間）
151.77 一目均衡表・基準線
150.23 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
148.64 100日移動平均
148.26 一目均衡表・雲（上限）
148.21 一目均衡表・雲（下限）
147.71 200日移動平均
朝に１０日線を超えると、その後は同水準がサポート。終値ベースで超えると上方向の期待強まる。
