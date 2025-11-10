ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢¡ÈÌ¼¡õÂ¹¡É¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÊìÌ¼»°Âå¡×¡Ö²ÈÂ²¼Ì¿¿ ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤Ç¶¦±é¤Î¸ÅÀî¶×²»¡õÀôÃ«À±Æà¤ÈºÆ²ñ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ê68¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î9¥É¥é¥Þ¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê2024Ç¯7·î´üÊüÁ÷¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¸ÅÀî¶×²»¡Ê29¡Ë¡¢ÀôÃ«À±Æà¡Ê¥é¥Ê¡¦8¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÊìÌ¼»°Âå¡×¡Ö²ÈÂ²¼Ì¿¿ ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡õ¸ÅÀî¶×²»¡õÀôÃ«À±Æà¤ÎºÆ²ñ3¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¢¨3ËçÌÜ
¡¡¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦·î²¬²Æ¡ÊSnow Man¡¦ÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤¬¡¢Âç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿»þ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸òºÝÁê¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÌ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢7Ç¯¤â¤Î´Ö²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Æî±À¿åµ¨¡Ê¸ÅÀî¡Ë¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤È·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Ì¼¡¦³¤¡ÊÀôÃ«¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£ÂçÃÝ¤Ï¿åµ¨¤ÎÊì¡¦¼ë²»¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¤â¡¢ÌÜ¹õ¡Ê28¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ëSnow Man¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÂçÃÝ¤ÈÀôÃ«¤¬°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¡¢ÂçÃÝ¤¬¸ÅÀî¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¤Î´Ñ·à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢Â³¤¯¿Æ¸ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÀôÃ«¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÂçÃÝ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡ØBunkamura Production 2025 DISCOVER WORLD THEATRE vol.15¡Ö¥ê¥¢²¦¡×NINAGAWA MEMORIAL¡Ù¤Î´Ñ·à¤Ë¸ÅÀî¤¬Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤ÈºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¡Á¤â¤¦¤µ¤¤¤³¤¦¡×¡ÖÊìÌ¼»°Âå¡×¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡Á¡×¡Ö3ËçÌÜ¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿ ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö3¿Í¤È¤â¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
