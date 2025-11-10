タレント上沼恵美子（70）が10日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」で、亡き芸人をあらためて惜しんだ。

上沼は愛犬の死を振り返り、「一緒に死にたいと思った。それくらいペットロスというのは深い悲しみ」と吐露。だが、前日9日の同局ラジオイベントで多くのファンの厚情に触れて「いろいろ素晴らしかった、生きててよかった」と声を弾ませた。

そんな中、「なんで先立つんだろうと思うねん…上島君なんて」と、自身の冠番組などで親交が深かったが、2022年5月に61歳で急逝したダチョウ倶楽部・上島竜兵さんについて語り始めた。「そういう暗い話はここではあまりしたことないけど」と言いつつ、「上島君はあかんで…。もう何年にもなりますけど、本当に彼が大好きでね。ダチョウ倶楽部の中で彼だけ大阪の番組に来ていただいてた」と思い返した。

「いまだに何でやろと思ってさ。ただほんとに心配してたのは、ちょっと神経質やねんね、彼」と話し、「絶対“自ら”なんてあかんよ」と訴えた。同局・北村真平アナが「優しい人ほど傷つきやすかったり…」と言うと、「そういうことやねんね。彼なんてそういう塊だったんだなあ…。でもさびしいね。魔が差すんやろね」と思いをめぐらせていた。