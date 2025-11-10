お笑いコンビ・レインボーの池田直人さん、ジャンボたかおさんが「サトウの切り餅いっぽん新 WEB CM発表会＆記念日制定式」に登壇しました。

【写真を見る】【 レインボー 】 小3のジャンボ お餅20個平らげ 「砂糖醤油にバターを塗るのにハマって」 池田は「甘いもの食べたい時に」 体作りにもオススメ



サトウの切り餅いっぽんは、スティックタイプで片手で気軽に楽しめる手軽さと“巻いて”“持って”“つけても”おいしい、新しい食べ方の「手巻き餅」です。



ジャンボさんは、「いっぽん祭り男」として真っ赤なハッピを羽織って登場。

ジャンボさんの家系は、全員体が大きいそうで“当時小6の兄が、体重110キロくらいあってかなり大柄だった。その兄が正月、餅を焼いては砂糖醤油にバターを塗って食べ、焼いては食べを繰り返してた。これに小3くらいの私もハマって。20個ずつくらい食べてました”と、幼い頃から大食漢だったことを明かし、驚かせました。







池田さんは“今ルームシェアをしてまして、1人がボディービル大会で優勝するくらいマッチョ。（その人が）「甘い物を食べたい時に、お餅だったらいいんですよ」って言って、常に家にストックしてくれてる。むしろ人と住むようになって、大人になってから食べることが多くなった”と、体作りにもお餅がオススメだとアピールしました。







ジャンボさんは、手巻き餅のハムチーズを試食。“お餅がめちゃくちゃ甘くて美味しいんで、ハムとチーズって旨みの塊なのにお餅が負けないくらいちゃんと美味しい！サトウの切り餅のすごさ。「こんなにお餅って強いんだ」それを教えてくれる...”と、魅力を語りながら我慢できずにお餅を頬張り、会場を笑わせました。









【担当：芸能情報ステーション】