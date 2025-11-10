女性と男性では感性が違うこともあると思いますが、相手のことを考えたら言っていいことと悪いことくらいの分別はつきますよね。ただ思ったことを口に出して、彼女を平気で傷つける人もいるようで……？ 今回は、彼氏のデリカシーのなさに幻滅した女性が別れを決意した話をご紹介いたします。

新調した財布をドブ色と表現

「彼氏はなにかにつけて一言多く、デリカシーのない発言ばかりしてくる人なんです。デートで会った瞬間『なんか今日のメイク変じゃね？』『服ダサいよ』とか平気で言ってくるため、正直会うことがストレスになるくらいでした。

そんなある日、ボーナスが入ったので久しぶりに財布を買い替えたんです。落ち着いた色味が気に入って購入したのですが、彼氏は私の財布を見て『なんかドブみたいな色だな』『いいじゃん、ドブ色がよく似合ってる』と言ってきて、我慢の限界に……。

人が気に入って買った財布を、ドブに例えるってありえないですよね。彼氏は褒めているつもりだったみたいだけど『全然うれしくない！』『そんな風に言われてうれしいわけないじゃない！』とキレたら、『せっかく褒めてやったのに』とブツブツ言い始めました。なにを言ってもきっと自分が悪いことに気づかないと思うので、彼氏とは別れましたよ」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ ドブ色はどうポジティブに考えても、褒め言葉としては受け止められないですよね。思ったことをすぐに口に出してしまう性分なのでしょうが、無神経な人と一緒にいると心が傷つくだけなので、お別れするのが正解だと思います。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。