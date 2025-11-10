コクのある練りごま＆オイスターソース味


【写真を見る】もやしでコスパ抜群ボリュームおかず「もやし豆腐の揚げだんご」

いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。

和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。

そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！

■コクのある練りごま＆オイスターソース味

もやしと厚揚げのごまドレサラダ

もやしと厚揚げのごまドレサラダ（料理・下条美緒、撮影・澤木央子）


1人分：190kcal

塩分：2.3g

■【材料（2人分）】

もやし…1袋（約200g）

厚揚げ…1/2枚

にら…1/2わ

A〈混ぜる〉

・オイスターソース、酢、しょうゆ…各大さじ1/2

・白練りごま…大さじ2

・砂糖…小さじ1/3

・水…大さじ1・1/2





■【作り方】

1　厚揚げは横半分に切って1cm厚さに切る。にらは3cm長さに切る。

2　フライパンに水大3、もやし、厚揚げを入れ、酒小1、塩小1/2を順に加える。ふたをして強火で約2分蒸し焼きにし、全体を混ぜて再びふたをして約1分蒸し焼きにする。

3　にらを加えてふたをし、約30秒蒸し焼きにする。器に盛り、Aをかける。

料理／下条美緒、撮影／澤木央子

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』