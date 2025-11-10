練りごまがコクを出してくれる！ 「もやしと厚揚げのごまドレサラダ」
いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。
和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。
そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！
■コクのある練りごま＆オイスターソース味
1人分：190kcal
塩分：2.3g
■【材料（2人分）】
もやし…1袋（約200g）
厚揚げ…1/2枚
にら…1/2わ
A〈混ぜる〉
・オイスターソース、酢、しょうゆ…各大さじ1/2
・白練りごま…大さじ2
・砂糖…小さじ1/3
・水…大さじ1・1/2
酒
塩
■【作り方】
1 厚揚げは横半分に切って1cm厚さに切る。にらは3cm長さに切る。
2 フライパンに水大3、もやし、厚揚げを入れ、酒小1、塩小1/2を順に加える。ふたをして強火で約2分蒸し焼きにし、全体を混ぜて再びふたをして約1分蒸し焼きにする。
3 にらを加えてふたをし、約30秒蒸し焼きにする。器に盛り、Aをかける。
料理／下条美緒、撮影／澤木央子
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』