東洋紡、今期経常を13％上方修正

東洋紡 <3101> [東証Ｐ] が11月10日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比3.2倍の100億円に急拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の155億円→175億円(前期は105億円)に12.9％上方修正し、増益率が46.4％増→65.2％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比0.4％増の74.4億円とほぼ横ばいの計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比5.0倍の57.9億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.7％→6.2％に改善した。



株探ニュース

