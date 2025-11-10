無料で毎月20GB使える「ソフトバンクデビュー割」提供、スマホデビュープランの対象は22歳以下でなく18歳以下に制限
ソフトバンクが今年度の学割を発表しました。詳細は以下から。
◆条件達成で月々20GBが無料に
ソフトバンクのプレスリリースによると、同社は11月13日（木）から「ソフトバンクデビュー割」を提供するそうです。
これは新規契約ユーザー対象にする「スマホデビュープラン＋（ベーシック）」の料金を、契約者の家族が特定プランに加入している場合割引きするというもの。
従来の「1年おトク割＋」および「デビュー特典（割引）」も適用されるため、条件を満たすとスマホデビュープラン＋（ベーシック）の料金を半年間実質無料にできます。
デビュー特典の割引対象になる家族側の契約プランは以下の通り。割引き期間はプランによって異なります。
・1年間割引
ペイトク無制限
ペイトク 50
・半年間割引
ペイトク 30
メリハリ無制限＋
メリハリ無制限
メリハリプラン
ウルトラギガモンスター＋
家族がソフトバンクユーザーではない場合でも、18歳以下のユーザーがスマホデビュープラン＋（ベーシック）に加入すれば半年間回線料金を1078円で済ませることができます。
◆まさかの対象年齢大きく限定
基本的には去年の内容と同じものの、注意したいのがスマホデビュープラン＋（ベーシック）の対象ユーザー。
11月13日から対象年齢が22歳以下から18歳以下に引き下げられる、学割を受けられるユーザーも同じく限定されることになります。
