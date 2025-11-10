



「チームのベクトルをそろえ、チームの一体感を高めたい」と考える管理職は多い。優れた管理職は、どのようにそれを実現し成果を高めているのか。

外資系企業で最高執行責任者（COO）を務め、このたび『新 管理職1年目の教科書〔リーダーシップ編〕』を上梓した櫻田毅氏が、チームの一体感を高める管理職に共通する視点や行動について解説する。

「チームのベクトルをそろえたい」――多くの管理職が悩みながらも取り組んでいるテーマです。チームの一体感を高めることで、チームを単なる人の集まりではなく、相互協力によって高い成果を生み出す機能集団にするためです。

重要なのは「視線のベクトル」





チーム運営上、そろえるべきベクトルにはいくつかありますが、その中でも重要なのが「視線のベクトル」です。つまり、チームメンバー全員が同じ方向を見て仕事をしている状態にすることです。

会社の事業は、一般的に「会社（経営）→事業部→部→課→メンバー」といった順で役割がブレイクダウンされ、その流れのもとで一人ひとりの仕事が決まっています。「視線のベクトル」をそろえるためには、このような構造におけるチームの位置づけを正しく理解してもらうことが大切です。

ところが、「いくら説明しても反応が薄く、興味がないようだ」という声をよく聞きます。自分の仕事には敏感でも、全体のことには関心がないというのです。しかし、それは上司の説明のしかたに問題があるのです。

管理職の方に、「あなたのチームの役割は何ですか？」と聞くと、ほとんどの方が業務分掌に書かれているような、「○○の営業を担当する」「○○の研究を担当する」「○○のシステム開発を担当する」と回答されます。

しかし、これがベクトルをそろえることができない上司の大きな勘違いです。これをチームの役割として部下に伝えても、「わかっていますよ」「何をいまさら」だからです。

「何をしているのか？」ではなく「なぜしているのか？」

「視線のベクトル」をそろえるためにメンバーと共有すべきことは、「私たちは、何をしているのか」ではありません。共有すべきことは、「私たちは、なぜこの仕事をしているのか」です。すなわち、チームが存在する目的、あるいはチームの存在意義です。

たとえば、製造設備保守チームの場合、「私たちの役割は、設備の定期点検と必要な修理です」と伝えても、メンバーの反応は「はいはい、わかっています」です。「何をしているか」を伝えているからです。

メンバーに本当に伝えるべきことは、次のような「なぜ、この仕事をしているのか」という仕事の目的です。「私たちの役割は、設備のトラブルを未然に防ぎ、生産が1秒たりとも止まらないようにすることです。つまり、私たちは工場全体の安定した生産を支える重要な存在なのです」。

「工場全体の安定した生産を支える」――これこそがチームの提供価値であり、メンバーに伝えるべきことです。この点をチームでしっかりと共有することで、仕事に対するメンバーの意識がそろい始めます。

その上で管理職として行うべきことは、もう一段階掘り下げて、メンバーそれぞれの仕事が、そこにどうつながっているのかを明らかにすることです。誰にとっても、「自分」にどう関係あるかが大切だからです。製造設備保守チームでは次のように定義できます。

●点検担当のAさんは、設備の停止リスクを減少させることで、生産ラインの安定稼働を支えている。

●保守担当のBさんは、機器の不具合を事前に手当てすることで、トラブル発生を未然に防ぎ、ラインの停止リスクを最小化している。

●在庫管理担当のCさんは、部品を常備して交換・保守時間を最小化することで、ラインの稼働率を最大化している

「視線のベクトル」をそろえるリーダーシップ

こう定義すれば、メンバーは自分の仕事が、「工場全体の安定した生産を支える」といったチームの提供価値とどうつながっているかを理解できます。

同時にメンバーは、自分を含めたチーム全員が「工場全体の安定した生産を支える」という同じものに向かって仕事をしていることに気づきます。これが「視線のベクトル」をそろえるということです。

会社の事業におけるチームの役割を「なぜ」で定義して、そこにメンバー一人ひとりの仕事を関連づける。このようにして、個人の仕事、チームの仕事、事業方針を一本の線でつなぐことで、メンバーの視線が同じものに向かっていきます。このようなメンバーへの働きかけが、視線のベクトルをそろえるための管理職のリーダーシップです。

チームの視線のベクトルの先にあるものは、顧客や会社に対するチームの価値提供です。そのことを踏まえて、管理職は、会社の事業戦略や経営課題に対して、「私たちに何ができるか」と常にメンバーに問いかけることが大切です。

リーダーシップが「チーム価値」を向上させる

たとえば、会社のホームページの更新（企業ニュースや決算情報など）を担当している総務課のX課長に、「DX化を推進できる専門性の高い人材の確保」といった経営課題が伝わってきたとします。Xさんが凡庸な管理職であれば、「人材の取り合いになっているので人事も大変だな」とスルーしてしまうでしょう。

しかしXさんが優れた管理職であれば、「私たちに何ができるのか？」とメンバーに問いかけます。もし、「的確な情報をタイミングよく発信する」というチームの価値が共有できていれば、専門性の高い人材を引きつけるようなアピールをホームページ上で行う、というアイデアが出てくるかもしれません。

このような管理職の働きかけ――リーダーシップ――が、会社に対する、より一層のチームの貢献につながっていくのです。

中間管理職の皆さんの多くは、プレーイングマネジャーとして実務とマネジメントの両立に苦心されていることでしょう。しかし、その立場は経営情報を入手できるとともに、現場の詳細な情報も入手して理解することができるものです。

だからこそ、経営も実務もわかっている人として、視線のベクトルをそろえ、チームの一体感や協力意識を高め、チームの価値を最大限に提供できる管理職でありえるのです。

（櫻田 毅 ： アークス＆コーチング代表）