日本で一番売れてる任天堂ゲーム機といえばSwitchで、Switch 2が史上最速販売1000万台超えしたばかりですが、世界で一番売れてる任天堂ゲーム機は、今でもニンテンドーDSシリーズ（1億5402万台超）。

レトロ回帰で今年はDS風ゲーム機が活況だけど、DSゲームをエミュレーションするのに一番向いているのは、中国Anbernicから電撃的に上陸した「RG DS」かもしれません。

公式より安い

価格は2004年発売時の初代ニンテンドーDS（150ドル/日本価格は1万5000円）より安い100ドル。日本向けの販売価格は1万5899円です（予約価格は1,000円OFF）。

見た目は2万円のDSi LLに一番近い4インチ、IPSディスプレイ（640×480）の2画面モデル。もちろんマイク内蔵しています。

何よりスタイラス（静電容量式タッチペン）付きなので、『nintendogs』も『タッチ！ カービィ』も『超執刀カドゥケウス』もラクに操作できるのがうれしいですね。まあ、本家のDSみたいに本体に格納はできないっぽいし、市販のスタイラスが使えるかどうかの詳細は不明ですけどね。

6軸ジャイロセンサー搭載で、ニンテンドー3DSゲームではモーションコントロールも使えます。

CPUは比較的ローエンドなRK3568 Quad-core 64-bit Cortex-A55。ほかの高価なDSエミュレーションのゲーム機は、もっと処理能力の高いQualcomm Snapdragonモバイルチップだったりすることを考えると非力ですが、DSに限りなく近づけたゲーム機が欲しい人は、Anbernic RG DSに落ち着きそうです。

競合はスタイラスが付属してない

Ayaneo Pocket DSもデュアルスクリーンだけど、スタイラスがないのでペン先の細やかな操作が要るゲームには向かない

Image: Kyle Barr / Gizmodo © Kyle Barr / Gizmodo

DS風のデザインを再現した製品は今年いろいろ出ていて、映画のトランスフォーマーみたいにパタパタッと変態するOneXSugarなんてのもあったし、AyaneoはAyaneoでAndroid対応のPocket DSを予約発売中です（ベースになったWindows版Flip 1S DSは、日本円にして20万円近い1,300ドルもしたけど、Pocket DSもあまり安くはなってない。7インチOLED＆5インチLCD、ハイエンドな Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2搭載ってこともあって、予約価格 8万4075円から）。

海外ではAndroidゲーム機のAYN Thorが250ドルで発売されていたりもします（トップが6インチの画面で3DS向き）。

こうした他社製品は、いずれもスタイラスは付いてきませんからねー。

公式よりスタイラスの反応は遅いかも

ちなみに本家DSのタッチスクリーンは抵抗膜方式で、指に反応するタッチより感度がいいのが特長なわけですが、静電容量式タッチパネルでどこまでDSの感度を再現できるのかも気になるポイントではあります。

Pocket DSみたいなDS／3DSエミュレータ機に最適なスタイラスを探せ！という趣旨で、「Retro Game Corps」チャンネルのRuss Crandallさんが最近投稿した動画を見てみたんですが、やっぱり静電容量方式のタッチスクリーンは入力に少しラグが生まれちゃうのがネック。

それでなくてもエミュレーション（ハードウェアをソフトウェアとして再現する）に時間がかかるし、そこに静電容量式ですから。ダブルパンチというわけです。

Anbernicのビデオを注意深く見て見ると、やっぱりRG DSも、画面をなぞるスピードによっては少しラグが生じているように見てとれます。そもそもこれだけ画面がちっちゃいと、キュッキュッと鳴るゴムボールのペンより、もっと細いペン先が理想ですよね。 極細でやってもタイミング合わせるのが難しいゲームだってあるんだから（例『Elite Beat Agents』）。

DS／3DSのエミュレータ機はまだ発展段階といったところ。ネットには3DSハックガイドなんてのもあるので、そういうのを参考にしても。任天堂は2023年3月にeShopのサポートを終了し、以後デュアルスクリーンの新製品は出していませんね…。

でも、わかりませんよね。そのうち正式にDSが蘇る日がくるかもしれない。Switch2のアドオンとしてデュアルスクリーンのバーチャルボーイ復活したりもしますし。