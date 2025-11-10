ジョエル・ロブション×老舗紅茶ブランド「ニナス」“まるでドレス”な華やかコラボパフェが登場
フランス料理界の巨星で、世界中の美食家が憧れる有名シェフのジョエル・ロブションさん。彼が築き上げた料理哲学はそのままに、カフェならではの軽食からコース料理まで幅広いメニューが味わえるのが「ル カフェ ドゥ ジョエル・ロブション」だ。日本橋高島屋S.C.内にある同店では、 2025年11月30日(日)まで、フランス紅茶ブランド「ニナス マリー・アントワネット」とコラボした期間限定パフェ＆デザートを提供中。※高島屋の高は、はしごだかが正式表記
【写真】マリー・アントワネットに扮したモデルがフルゴールドの茶器で、プレス陣に特別な一杯「ニナス オリジナル マリー・アントワネット ゴールデンリーフ ティー」を振る舞ってくれた
11月2日のマリー・アントワネットの誕生日を記念し「ニナス オリジナル マリー・アントワネット ティー」を使用した、バラの香りを堪能できる新作パフェとデザートが登場した。
新作パフェの「マリー・アントワネット ティーのパフェ ドレスのイメージで」(2900円／紅茶の『ヴェルサイユ ローズヌーヴォー2025』付き)は、そのネーミング通り、“ドレスのイメージ”を踏襲した盛り付けがこだわりポイントとなっている。グラスの淵にデコレーションされた、マスカルポーネ入りのいちごクリームはかわいさ満点！スカートのフリルのような形になっている。
そして、フレッシュなリンゴを忍ばせたフランボワーズのジュレに、「ニナス オリジナル マリー・アントワネット ティー」が香る上品な味わいのブランマンジェをプラス。フランボワーズのソルベや綿あめ、ホワイトチョコやパールクラッカン(粒状のシリアル)も添えられており、フルーティー＆華やかな一品だ。
一方のデザート「ハートのヴァシュラン 苺と赤い果実のムース マリー・アントワネット ティー香るソースを合わせて」(2900円／紅茶の『ヴェルサイユ ローズヌーヴォー2025』付き)は、いちごやフランボワーズ、ブラックベリーなどさまざまなベリーを使った芸術的なひと皿だ。
いちごの横にちょこんと添えられた“バラの泡”にもこだわりが詰まっており、「フレッシュなフランボワーズを一度冷凍して、湯煎でそのエキスだけを抽出し、そこにバラの香りなどのエッセンスを入れて泡立てているんですよ」とシェフ。さらに、ミュロワーズ(ミュールとラズベリーを交配したフランス特産のフルーツ)のソルベ、いちごとフランボワーズのソース、軽やかな食感のハート型メレンゲが加わり、スプーンですくうたびに味の変化を楽しめる仕上がりになっている。
ちなみに、ヴェルサイユ宮殿に隣接する王立菜園で育まれたリンゴとバラの花びらで香り付けしたフレーバーティー「ニナス オリジナル マリー・アントワネット ティー」の初摘み紅茶のことを、「ヴェルサイユ ローズヌーヴォー」という。希少な紅茶で、さわやかな香りと味わいがポイントだ。
なお、今回のコラボパフェ＆スイーツのいずれかを注文すると、ニナスのブランドロゴとRoseモチーフが入った「ニナス オリジナル ミニポーチ」のプレゼントも用意されている。この機会に、希少なティーとスペシャルな一品を体験してみては？
※プレゼントは数量限定。1オーダーに付き1点のプレゼント
取材・文＝平井あゆみ
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
