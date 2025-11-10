俳優の五十嵐角度が自身のSNSを更新。田中樹（SixTONES）との2ショットを公開した。

【写真】五十嵐角度と楽しそうに寝転ぶ田中樹／田中樹＆田中彪の“兄弟ショット”

■田中樹が五十嵐角度と楽屋でごろん。リラックスした笑顔に「かわいい」の声も

五十嵐は、田中樹の主演舞台『ぼくらの七日間戦争2025』に出演。田中の兄・田中一成がチーフプロデューサーを務め、田中彪が出演する舞台ということも話題になっていた。

五十嵐はXで、「田中兄弟に言われたので載せさせてもらいます。」と綴り、1枚の写真をアップ。仰向きで横になり、スマートフォンを触る五十嵐の腹部に頭を乗せて寝転ぶ田中樹が写っている。ふたりは共に黒のタンクトップ姿。田中も手にスマートフォンを持って笑っており、リラックスした和やかな雰囲気が漂っている。

「稽古期間からずっと、共に楽しく過ごさせてもらってました。45公演、お疲れ様でした。自分も無事駆け抜けられて、感謝と幸です。」と、8月に開幕し、全国5ヵ所（45公演）を上演して11月9日に閉幕を迎えるまで共に駆け抜けた田中樹に感謝を伝えた。

SNSでは、「こんなに懐いてるとは」「じゅったん可愛い」「2人で天井見てたのかなー」「推しが…いい顔してる！」「やっぱり角度さんにはベタ慣れしてたーーー！」「楽屋での樹くんの笑顔の写真なんて貴重すぎるでしょ」「これは完全に心を開いていますね」「一緒に天井を見てくれる人がいて嬉しそうな座長」など、様々な反響が見られる。

■田中樹をバックハグ！田中彪があらたな“兄弟ショット”公開

なお、田中彪はこの投稿に「田中家に愛されて幸せ？」とコメント。さらに自身のXでは、椅子に座りながら寝てしまった樹の横で撮った写真や、樹をバックハグした写真、樹と五十嵐との3ショットを公開し、「弟の主演舞台に携われてとても幸せでした。」と綴った。