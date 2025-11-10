高橋恭平、伊野尾慧との両手握手に“キュン” イベント中にも再現も照れ「恥ずかしい」
なにわ男子の高橋恭平が10日、都内で行われた連続ドラマW‐30『ストロボ・エッジ Season1』プレミア上映会に共演のHey! Say! JUMP・伊野尾慧とともに登壇した。
【写真】ハートポーズにキュン！爽やかな笑顔を見せる伊野尾慧
『アオハライド』『思い、思われ、ふり、ふられ』などのヒット作を世に送り出した咲坂伊緒氏の人気漫画を実写化。恋を知らない高校生・仁菜子（福本莉子）が電車内で出会った同級生・一ノ瀬蓮（高橋）に心惹かれていき…仁菜子のまっすぐな片思いをみずみずしく描いたラブストーリー。
高橋と伊野尾は今作がドラマ初共演。高橋は「めちゃくちゃうれしかったですし、事務所の先輩とご一緒したのは初めてだったので緊張していたのですが、めちゃくちゃ優しくしゃべりかけていただいて。拾っていただいた猫かのようにかわいがってもらいました、ありがとうございまぁす」と感謝。
伊野尾は「後輩とご一緒する機会ってあんまりない。すごく緊張しちゃって初日のあいさつもどういうテンションでいけばいいかわからず、とりあえず両手で手をぎゅっと握ってしました」と「あれはキュンとしました」と振り返る高橋だが、司会からのフリで当時を再現することに。「すみません、本当にちょっと…恥ずかしい」と照れる伊野尾に、高橋も「恥ずかしい」とはにかんでいた。
高校生たちの恋を見守るカフェのオーナー・三好恭一役の伊野尾は髪色、髪型にもこだわったといい「個人的に誰かの恋を見守る立場の役が初めて。みんなが高校生をあたたかく見守れたらいいな」という想いのもと、撮影に臨んだそう。
一方「『高校生役なの？』と驚いた」という出演解禁時のコメントを引き合いに“本当に高校生役のオファーがあったら”と聞かれると伊野尾は「困ります（笑）もしもくることがあったら恭平くんに相談して」と苦笑。高橋が「一緒にやれたら。同級生役で」と提案すれば伊野尾も「ぜひ同級生役でやらせてください」とお願いしていた。
このほか、福本莉子、小坂菜緒、中沢元紀、千葉雄大が参加した。
