¡ÚÌÀÆü11Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÛÂè32ÏÃ¡¡²ÈÂ²¤Ë¤â¸À¤¨¤º¡Ä¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Î½÷Ãæ¤È¤·¤Æ¤Î½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤¬11Æü¡¢Âè32ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î½÷Ãæ¤È¤·¤Æ½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¥È¥¡Ê郄ÀÐ¡Ë¡£¼«Ê¬¤¬¥é¥·¥ã¥á¥ó¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Ø¥Ö¥ó¤Î²È¤Ë¸þ¤«¤¦¥È¥¤òÊ¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¡¢¥Ä¥ë¡ÊÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡Ë¡¢¥¦¥á¡ÊÌîÆâ¤Þ¤ë¡Ë¤Î²ÖÅÄÎ¹´Û¤ÎÌÌ¡¹¤¬½Ð·Þ¤¨¤ë¡£¥È¥¤Î³Ð¸ç¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¡¢¥¦¥á¤â¥È¥¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¶²ÉÝ¤È¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¡¢¥È¥¤Î½÷ÃæÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡Ö²øÃÌ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌÀ¼£»þÂå¤ÎÊ¸¹ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢É×ÉØ¤Îå«¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò郄ÀÐ¤¬¡¢È¬±À¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥óÌò¤òÇÐÍ¥¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¤ÏÃË½÷É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡×¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£¡Ö¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ò¸«¼é¤ë¼Ø¤È³¿¡×Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£