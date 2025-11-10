INI池崎理人「すごい好き」特別ユニット・JI BLUEの“恒例ノリ”告白 抜群のチームワーク披露
【モデルプレス＝2025/11/10】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）のJO1の與那城奨・白岩瑠姫・河野純喜・佐藤景瑚・川西拓実・金城碧海、INI（アイエヌアイ）の西洸人・田島将吾・高塚大夢 （※「高」は正式には「はしごだか」）・後藤威尊・佐野雄大・池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）が10日、都内にて開催されたJFA・アディダス「サッカー日本代表 2026」キャンペーン共同発表会に出席。サッカー日本代表のアンバサダーに就任することが発表された。
池崎は、「何度か撮影はしているんですけど、掛け声で一体感が生まれている気がして」とJI BLUEで頻繁に行う共通の掛け声があることを説明し、「よくやるじゃん！俺が『JI！』って言ったら、みんなが『BLUE！』って楽しそうに！あれすごい好きなんですよ」と明かした。池崎が「JI！」と声をかけると、全員で「BLUE！」と返し、盛り上がった一同。息の合った掛け合いで抜群のチームワークを見せていた。
田島は、同イベントで着用した衣装のポイントを聞かれると「個人的なポイントなんですけど、カンフーシューズを履いています」と紹介。すると、メンバーからは「可愛い」という声と「ユニフォームじゃないんかい」というツッコミの声が。田島は、「応援するときは、こういう感じでちょっと着崩していくとおしゃれも楽しめていいんじゃないかなと思います」とマイペースに微笑んだ。
また、「サッカーの試合をいつもどのように応援しているか」という質問が飛ぶと、川西は「ワールドカップは夜ふかししたりして、ほぼ全試合観るくらい好き」と前置きし、「昨日の夜も3時くらいまでずっと観ていて本当は眠たいはずなんですけど、やっぱりユニフォームを着ると目が覚めてあと5試合くらいは観れそうです」と語った。
後藤は、小学生の頃によくサッカー観戦をしていたことを振り返り、「そのときはカップラーメンを食べながら観るというのは絶対やっていて」と回顧。これに佐藤が「3分とか計算しやすいしね！」とカップラーメンの調理時間に触れ頷くも、メンバーの反応を見てすぐさま「…あれ？違う？」と焦った様子を見せた。さらに池崎が「ワールドカップラーメンとか言ってね（笑）」と畳み掛け。しかし、すぐに「じゃあ、次の人にいってみますか？」と切り替え、会場は笑いに包まれた。（modelpress編集部）
◆池崎理人、恒例ノリ披露
◆JI BLUE、和気あいあいとしたムードで会場盛り上げる
