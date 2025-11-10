ドジャースのワールドシリーズ連覇に貢献し、ＭＶＰに輝いた山本由伸投手（２７）のインスタグラムのフォロワー数が２０９万人を超え、ヤンキースのアーロン・ジャッジを上回った。現在、断トツの１位がドジャース・大谷翔平で１０３２万人、２位が２２４万人のエンゼルスのマイク・トラウト。次いで山本が３位に躍り出た。

２年目の山本は１２勝８敗、防御率２・４９と活躍し、ワールドシリーズでは３勝をマークする鉄腕ぶりを発揮して強烈な印象を残した。「ヨシ」「ヤマモーロ」とチームメートやファンに親しまれ、優勝セレモニーでは大観衆の前で「ルージング イズント アン オプション（負けるという選択肢はない）」と声高に叫んで盛り上げた。

当然人気も急上昇でメッツ・マルテ（１７０万人）、パドレス・タティス（２０４万人）、ドジャース・ベッツ（１８５万人）らをごぼう抜き。２０２万人の最強スラッガー・ジャッジまでまくってしまった。フォロワーからは「彼が契約した時からみんな彼をフォローしていたよ」「この調子なら日本人３人が最も人気のある選手になる」「トップ選手から尊敬を集めている」との声が集まった。これまで大谷の存在感が圧倒的だったが、山本もＭＬＢの顔になりつつある。