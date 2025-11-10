【しまむらの淡色】にとにかく可愛い！ 楽ちんオシャレが叶う♡「キャミワンピ」

柔らかい色味が女性らしく、好印象が狙える「淡色」のアイテム。トレンドとしても支持を集めているカラーです。おしゃれ見えだけじゃなく、楽ちんさも重視したい人には、リラックス感のあるワンピースがぴったり。そこでおすすめしたいのが、【しまむら】から登場した淡色のキャミワンピ。インナー次第で幅広い着こなしが楽しめそうなので、ぜひワードローブに迎えて。

さり気ないフリンジがアクセント

【しまむら】「TT*TOMOキャミワンピ」\1,969（税込）

女性らしさも上品さも備わった淡色のキャミソールワンピース。淡色好きのインフルエンサー@chii_150cmさんによると「後ろゴムで着脱楽チン & バックスリットで脚捌きも良し」とのことで、着心地も良さそう。ウエストと裾のさり気ないフリンジがアクセントになり、シンプルながら華やかさがあります。シアーインナーと合わせてフェミニンに、ロンTでカジュアルに。幅広いスタイリングを楽しんで。

ワントーンで統一した大人っぽ洗練コーデ

肌寒くなるこれからの季節には、ジャケットとの重ね着スタイルがおすすめ。ベージュのジャケットを投入してワントーンで統一すれば、クラシカルで洗練された着こなしに。あえてオーバーサイズのジャケットを選ぶことで、きちんと見えしながら程よく抜け感も感じられます。足元は濃いめのシューズでメリハリをつけるのも、垢抜けのポイント。

