米国スターバックスと、サントリー食品インターナショナル（東京都港区）が、ペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス グラブ アンド ゴー アイスド ブラック」を含む4種のホリデーシーズン限定パッケージを11月11日からセブン−イレブンで順次切り替え発売します。

【写真】華やか！ クリスマス＆年末年始を盛り上げてくれるホリデーシーズン限定パッケージをもっと見る！

ホリデーシーズン限定パッケージになるのは、「アイスド ブラック」のほか、「アイスド ラテ」「ホワイトモカ」および「スターバックス カフェ フェイバリット カフェラテ」。

限定パッケージでは、にぎやかなホリデーの合間に感じる、静かで心地よい喜びに満ちた瞬間と、時代を超えたスターバックスならではのエレガントさと温かみを4つの商品で表現したとのことです。

深い赤や緑などのホリデーカラーを背景に、それぞれの商品が持つ豊かな味わいを包み込むように、スターバックスのサイレンロゴの周りにリボンを配置。華やかなゴールド、白銀の景色をほうふつとさせるシルバー、鮮やかな赤などのリボンで、プレゼントを開けるような気持ちの高まりが楽しめます。

希望小売価格は220円〜（税抜き）です。