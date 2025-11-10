Âç¸¶Í¥Çµ¡¢¶»¸µÂçÃÀ¤¢¤é¤ï¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Í¤§¡×¡Ö¥ª¥È¥Ê¤æ¡¼¤Î¤Á¤ã¤óºÇ¹â¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ¤¬9Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±Ç²è¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡Âç¸¶¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¤Ç21Æü¤«¤éÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¡¢12·î5Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ØÅ·Ê¸´ÛÃµÄåÊª¸ì¡Ù´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Çò¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥ì¥¹¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Âç¸¶¤¬¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢ÈþÇØÃæ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤ËÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶»¸µ¤â¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Í¤§¡×¡Ö¥ª¥È¥Ê¤æ¡¼¤Î¤Á¤ã¤óºÇ¹â¡×¡Ö¥É¥ì¥¹¤æ¡¼¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1999Ç¯10·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡£2009Ç¯11·î¡¢Dream5¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2014Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤è¤¦¤«¤¤ÂÎÁàÂè°ì¡×¡Ö¥À¥ó¡¦¥À¥ó ¥É¥¥¥Ó¡¦¥º¥Ð¡¼¡ª¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£2016Ç¯¤ËDream5¤Î³èÆ°¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï¥½¥í¥¿¥ì¥ó¥È¤·¤Æ³èÌö¡£¶áÇ¯¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¤¬2026Ç¯2·î20Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¡£
