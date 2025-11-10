「算数男子」保護者を対象！受験Dr.「開成中学国語戦略セミナー」
中学受験専門の個別指導塾「受験Dr.」は、2025年11月21日(金)・23日(日)に「算数男子のための直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略セミナー」を開催します。
開成志望の「算数男子」保護者を対象とした、直前期の国語戦略セミナーです☆
受験Dr.「開成中学国語戦略セミナー」
開催日：2025年11月21日(金)・2025年11月23日(日)
形式：オンライン（LIVE配信／録画配信）
受験Dr.が、開成中学を志望する6年生の保護者を対象とした「算数男子のための直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略セミナー」を開催！
「算数男子の思考回路」に基づいた国語の攻略法や、プロの解法が学べるセミナーです。
セミナーの内容と特徴
本セミナーは、開成志望の「算数男子」を持つ保護者を対象としています。
「算数男子の思考回路」に基づいた「つまずきポイント」を徹底攻略する内容です。
さらに、中学受験だけでなく大学受験まで役立つ「国語のプロの解法」も伝えられます。
担当講師と特典
講師は、クラウンドクター講師であり、国語科指導最高責任者・御三家国語最高責任者を務める春野 陽子氏が担当します。
セミナー参加特典として、講演資料の事前送付や、アンケート特典のトレーニングブックが用意されています。
開催概要
受講料：11,000円(税込)
対象：6年生の保護者 ※5年生以下は不可
日程は2025年11月21日(金)と11月23日(日)の2日間で、午前の部(10:00〜13:00)と午後の部(19:00〜22:00)が設定されています。
11月21日午前の部はLIVE配信、その他の回は録画配信となり、各回の内容は同一です。
申し込みは電話または専用フォームから行えます。
開成志望の算数男子を持つ保護者に向けた、直前期の集中セミナー。
受験Dr.「開成中学国語戦略セミナー」の紹介でした☆
