「算数男子」保護者を対象！受験Dr.「開成中学国語戦略セミナー」

中学受験専門の個別指導塾「受験Dr.」は、2025年11月21日(金)・23日(日)に「算数男子のための直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略セミナー」を開催します。

開成志望の「算数男子」保護者を対象とした、直前期の国語戦略セミナーです☆

受験Dr.「開成中学国語戦略セミナー」

開催日：2025年11月21日(金)・2025年11月23日(日)

形式：オンライン（LIVE配信／録画配信）

受験Dr.が、開成中学を志望する6年生の保護者を対象とした「算数男子のための直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略セミナー」を開催！

「算数男子の思考回路」に基づいた国語の攻略法や、プロの解法が学べるセミナーです。

セミナーの内容と特徴

本セミナーは、開成志望の「算数男子」を持つ保護者を対象としています。

「算数男子の思考回路」に基づいた「つまずきポイント」を徹底攻略する内容です。

さらに、中学受験だけでなく大学受験まで役立つ「国語のプロの解法」も伝えられます。

担当講師と特典

講師は、クラウンドクター講師であり、国語科指導最高責任者・御三家国語最高責任者を務める春野 陽子氏が担当します。

セミナー参加特典として、講演資料の事前送付や、アンケート特典のトレーニングブックが用意されています。

開催概要

受講料：11,000円(税込)

対象：6年生の保護者 ※5年生以下は不可

日程は2025年11月21日(金)と11月23日(日)の2日間で、午前の部(10:00〜13:00)と午後の部(19:00〜22:00)が設定されています。

11月21日午前の部はLIVE配信、その他の回は録画配信となり、各回の内容は同一です。

申し込みは電話または専用フォームから行えます。

開成志望の算数男子を持つ保護者に向けた、直前期の集中セミナー。

受験Dr.「開成中学国語戦略セミナー」の紹介でした☆

