渡辺謙、お気に入りの芸人“2組”明かす「最近のコントの人って面白い」
俳優の渡辺謙が、9日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演。お気に入りの芸人を明かした。
【写真】「親子ショット見れてうれしい」「めちゃくちゃ素敵」渡辺謙＆杏の“仲良し”2ショット ※2枚目
番組が「奥さまからみた謙さんがどんな人なのか」とアンケートを実施。妻は「『有吉の壁』などお笑い番組が好きです」「新幹線に乗ると、関ヶ原を超えたら関西弁になるらしく、楽しそうに関西弁を喋っているときがかわいいです」と回答した。
この答えに渡辺は「かなりダメ出しをくらうんですけどね。向こう（妻）はネイティブなんで」とコメント。MCの山崎育三郎から「お笑いが好きなんですか？」と最近のお気に入り芸人などを聞かれると、「やっぱりね、最近のコントの人って面白いよね。発想力が」とし、「チョコプラとかシソンヌとか。発想もすごいし、見ていて面白い」と語った。
渡辺は2023年6月、春に一般女性と再々婚したことを発表した。
