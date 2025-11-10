“まりちゅう”の愛称で知られるグラビアアイドル・長澤茉里奈さん（３０）が自身のSNSを更新。

ディズニーシーを訪れたことを明かしました。



【写真を見る】【 長澤茉里奈(30) 】 「人生最後になりそうな制服ディズニー笑」 オフショットにファン反響 「本気（マジ）で高校生に見えちゃうの凄い！」





長澤茉里奈さんは「おはよ〜 人生最後になりそうな制服ディズニー笑」と綴ると写真をアップ。



投稿された画像では、学生服を身に着けたの長澤茉里奈さんが、ツインテール姿で微笑む様子が見て取れます。







続けて「ちょうどいい気温で最高だったよ」「#Disneysea」「#ディスニーシー」「#楽しかった」「#食べすぎた」などのハッシュタグを添えて、グルメを楽しむ画像と共に記しています。







この投稿にファンからは「え、現役ですか めちゃ似合っててカワユス」・「いやいや 最後だなんて言っちゃいけません!! 可愛いし全然いけますよ 攻めていきましょう♥♥♥」・「可愛いツインテール」・「いつまでも制服似合いますよ！」・「おはようございます 違和感全く無し」・「本気（マジ）で高校生に見えちゃうの凄い！」などの反響が寄せられています。







【 長澤茉里奈さん プロフィール 】



生年月日：1995年 10月 8日

血液型：O型

出身地：埼玉県

趣味・特技：麻雀、ラーメン屋巡り、お酒









【担当：芸能情報ステーション】