EASTEAST_TOKYO 2025 開催。“都市としてのアートフェア”が描く、アジアの表現の現在
東京・北の丸公園内にある科学技術館を舞台に、「EASTEAST_TOKYO 2025」が11月8日から10日まで開催されています。メイン会場の科学技術館を中心に、その前に広がる北の丸公園駐車場にも展示エリアを拡張。アジア各地から集まったギャラリーやアーティストコレクティヴが参加し、マーケットの枠を超えた文化的実験として、アートを通じた“都市的な共生”を提示しています。
photo by ©FASHION HEADLINE
EASTEAST_とは
EASTEAST_は、東京を拠点にアート、ファッション、建築、デザイン、音楽など、異なる分野で活動する文化従事者によって設立されたアートフェアです。独立性と連帯の精神を根底に、現場で日々実践を重ねるメンバーが、それぞれの経験から生まれる課題や問いを持ち寄り、柔軟で批評的な視点をもって企画・運営を行っています。参加するギャラリーやコレクティヴは、国際的な発信を行うものから、地域やコミュニティに深く根ざした活動まで幅広く、それぞれが異なるリズムや環境の中で表現を探求しています。
Courtesy of EASTEAST_
EASTEAST_は、未来の文化を形づくる若手アーティストや、独自の方法で文化を育む担い手たちを継続的に支援し、制度化されすぎないローカルな実践を紹介しています。評価のタイミングではなく、表現のリアリティと可能性に価値を置く視点から、東京という都市の“いま”を世界と共有することを目的としています。商業性と文化的実践が共存するこのフェアは、アジアを起点とする新たな文化的エコシステムを探る実験的なプラットフォームでもあり、“都市としてのアートフェア（CITY AS ART FAIR）”という理念のもと、多様な関係や視点が生まれる交流の場を創出しています。
photo by ©FASHION HEADLINE
アジアの表現が交錯する、もうひとつの都市空間
科学技術館の会場には、東京、ソウル、香港などから参加するギャラリーが並びました。PARCELは太郎千恵藏、川谷光平、土屋麗の3名による展示を通じて、個と集合の関係を探りながら緊張感のある構成を展開。AWASE gallery（中村夏野）は布や紙を用いて時間のレイヤーを描き、AKIINOUE（岡崎龍之祐、託摩昭人）は光と陰影を素材の中に刻みます。
photo by ©FASHION HEADLINE
THE SHOPHOUSE（香港）ではテセウス・チャンが出版や印刷物を用い、グラフィックとアートの境界を越えるインスタレーションを展開。Gallery CommonのShohei Takasakiと松田将英による展示は、絵画と立体が対比的に配置され、空間に動的なリズムをもたらしていました。
photo by ©FASHION HEADLINE
また、CON_（東京）では、ARTKING、DODI、板垣竜馬、チョウ・ルンドン、ロビー・スティンチコム、眼界鯨、もてスリム、宇呂映作、八木幣二郎といった多彩な作家が参加し、ペインティングから映像までジャンルを横断するコレクティヴな展示を構成。
photo by ©FASHION HEADLINE
一方、beatfic experiment（tea-common(s)）は「被災地から日本を再構築する」をコンセプトに、福島、能登、東京を拠点として活動するクリエイティブレーベル。狭義での“芸術”にとどまらず、衣・食・住といった文化的領域での表現を通じて被災地から人や自然を再考させるプロジェクトを展開。
photo by ©FASHION HEADLINE
そして、若手アーティストコレクティヴ・GCMagazineによる《TURN OFF THE 5 PARADIGM LIGHTS》は、写真表現に内在する規範や「決定的瞬間」の神話性に批評的に向き合う作品です。真夏の鈴鹿サーキットを手押しで一周するパフォーマンスを軸に、その記録映像と写真、ラッピングされた車両、カラーチャート機能付きのレーシングスーツによって「写真における過程と労働の価値」を問いました。
photo by ©FASHION HEADLINE
都市と自然の境界で生まれる“新しいフェアの形”
科学技術館の屋内展示に加え、北の丸公園駐車場に設けられた屋外エリアでは、自然と都市、個と集団、身体と表現の関係をテーマにした作品群が広がりました。訪れた人々は、会場の移動そのものが作品体験となるような構成の中で、アートと空間の境界を横断する感覚を味わうことができます。
photo by ©FASHION HEADLINE
EASTEAST_TOKYO 2025は、アジア各地の文化的実践を“フェア”という形式の中で再構築し、都市におけるアートの現在と未来を映し出しています。商業と批評、個と集団、制度と自由──そのあいだに生まれる余白にこそ、このフェアが描く“次の文化”の萌芽が息づいています。
photo by ©FASHION HEADLINE
【開催概要】
名称：EASTEAST_TOKYO 2025
会場：科学技術館
（東京・北の丸公園内 | 〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2番1号）
オフサイトプログラム：翠月（Mitsuki）／渋谷パルコ アートウォール／BLOCK HOUSE
会期：2025年11月8日（土）−10日（月）
※プレビューは11月7日（金）（招待者と報道関係者のみ）
開催時間：11月8日 （土）12:00-19:00
11月9日 （日）12:00-19:00
11月10日（月）12:00-17:00
※最終入場は閉場の1時間前まで
チケット：［1日券］一般 2,000円／23歳以下 1,000円
［3日通し券］一般 5,000円／23歳以下 2,500円
ArtStickerにて販売中（https://artsticker.app/events/93326）
※EE_Parkにて開催される「獸（第3章 / EDGE）」へのご参加には、別途チケットのご購入が必要となります。［日時指定チケット］\2,000
ArtStickerにて販売中（https://artsticker.app/events/101444）
