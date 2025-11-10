フライブルクMF鈴木唯人がブンデス初ゴール！ 藤田譲瑠チマとの日本人対決で強烈ボレーを叩き込む
ブンデスリーガ第10節でフライブルクに所属するMF鈴木唯人が強烈なシュートを叩き込んだ。
鈴木はこの試合、MF藤田譲瑠チマが所属するザンクト・パウリとホームで対戦。鈴木と藤田は共にスタメンに名を連ね、鈴木は71分までプレイし、藤田はフル出場を果たした。
日本人対決として注目を集めたこの試合で結果を残したのは鈴木だ。スコアレスで迎えた40分、CKのこぼれ球に反応した鈴木は迷わずダイレクトボレー。ゴール前に人が多い状況だったが、強烈なシュートはその間をすり抜けてネットを揺らした。
鈴木のゴールで先手をとったフライブルクは50分にMFマキシミリアン・エッゲシュタインが追加点をマーク。その後69分に失点を許すが、1点のリードを守りきり、2-1で勝利を果たしている。
