ターキッシュ・エアラインズは、「11.11キャンペーン」を11月10日から17日まで開催している。

往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込、諸税別。搭乗期間は11月11日から2026年3月15日まで、一部の日は対象外となる。

ターキッシュ・エアラインズは、東京/羽田・東京/成田・大阪/関西〜イスタンブール線の日本路線3路線を運航している。

・東京/羽田・東京/成田・大阪/関西発着（ビジネスクラス、エコノミークラスの順）

ミラノ・ローマ（120,500円／475,000円）、ロンドン（120,500円／540,000円）、バルセロナ・マドリード・カイロ・アレキサンドリア・ハルガダ（124,500円／475,000円）、バーミンガム・マンチェスター（124,500円／540,000円）、イスタンブール（128,500円／610,000円）、ポルト・プラハ・ブダペスト・リスボン・ブリュッセル・ウィーン・アムステルダム（132,500円／475,000円）、ベルリン・ミュンヘン・フランクフルト（139,500円／500,000円）