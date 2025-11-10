料理研究家・桜井奈々、USJを遊び尽くした息子の様子を報告「1cmも動かず朝まで大爆睡」

料理研究家の桜井奈々が9日に自身のアメブロを更新。家族で『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）』を満喫した旅行中の出来事や、帰京の際の様子を明かした。

この日、桜井は前日に「開園から閉園まで遊び尽くしたユニバ」について「ただただ体力勝負。笑」と振り返り「足が棒になっても限界スレスレ疲労でも全員大事なのは楽しい！という気持ちとアドレナリンだけで歩き続けた」とコメント。その結果、息子は「普段寝相が悪すぎ息子が、、1cmも動かず朝まで大爆睡」と遊び疲れて熟睡した様子を明かした。

また、パーク内では夫がなくしたと思ったバッグの顛末についても触れ「中身の息子のアウターはぎゅうぎゅうにリュックに詰め込んでバッグはたたんでリュックに入れてたオチ」と説明。「ボケボケ まぁあってよかった。笑」とお茶目につづった。

その後に更新したブログで、帰京する際の新幹線について「ちょっと早めようかなと思ったら、、、ふつうにのぞみは全然無理だった 満席」と甘くみていたことを告白。最後に、友人からの差し入れだというおやつを食べる時間を楽しみにしていたといい「息子はごはん食べて即爆睡 珍しくずっーと寝てます」と息子の様子を明かし、ブログを締めくくった。