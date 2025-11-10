10月26日に市長選挙で当選した上越市の小菅淳一市長が市役所に初登庁しました。



11月10日朝、多くの職員に迎えられ花束を手渡されて市役所に入った小菅新市長。職員を前に、あらためて市長としての決意を語りました。



■上越市 小菅淳一市長

「誠実にそして市民の信頼を勝ち得て市民のために働く、そういう心構えで私もやっていく。」



元外交官の小菅市長は、県内の市長選挙としては過去最多の6人が立候補した選挙戦を制し初当選を果たしました。小菅市長は就任会見で物価高騰への対応が急務と話し、国の対策の動向を見ながらそれに付加して市として何かやるべきか研究しながら速やかに対策を進めたいとしています。