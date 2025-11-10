楽しみながら自然を守るアクションプログラム『TOYOTA SOCIAL FES!!2025』が9日、新潟市北区にある福島潟で開かれました。



地域の新聞社が主催となり、NPO・教育機関などと連携して行う『TOYOTA SOCIAL FES!!2025』。新潟市北区の福島潟では、子どもたちがカマを使ってかやぶき屋根の材料になるヨシを刈りました。また、ヨシグルマを作るフィールドワークでは福島潟の湿地を守ること、かやぶき屋根という伝統を継承する意義について考えました。



楽しみながら自然を守るという想いで始まったこの取り組みは、2012年に全国47都道府県で始まり12年間で10万人以上が参加しています。