第5子を出産後、初めての公の場となったタレントの辻希美（38）が8日、自身の著書『杉浦家、7人生活スタートです。』の発売記念会見を行った。

【映像】希空からの“直筆手紙”に涙を流す辻希美

著書の中で「辻ちゃんのすごすぎる日々」をテーマに、母として育児や仕事に奮闘する日々を描いた辻は、家族の仲を保つ秘訣を明かした。

辻「本当によく会話をすることだと思います。もちろん夫婦で会話もしますが、最近は上の3人（の子ども）が大きくなってきて5人で話す時間がすごく好きで、夫婦にとっても家族にとっても、子どもたちにとっても大事なのかなと思う」

そんな辻に、去年芸能活動をスタートさせた長女の希空から直筆の手紙のサプライズがあり、涙を流す場面もあった。

「子どもたちのために全力で自分の時間を使ってくれるところや、家族のことをなにより大切に思ってくれているところが本当にうれしくて大好きです。ずっとママのことが世界で一番大好きだよ、ママの子に産まれて幸せです。希空」（手紙の代読）

辻「今日私、つけまつげなんです。まつげとれちゃう。本当に私は今、子ども5人いる中で子育てが楽しくできているのは、パパ（杉浦太陽）のおかげでもあるんですけど、希空がいてくれるから楽しく前向きに育児ができているんだと思えるので、いや、まさかまさかです。本当に」

（『ABEMA Morning』より）