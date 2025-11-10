&TEAM・ユウマ、音楽バラエティ『覆面歌王』で実力発揮！圧倒的歌唱力＆韓国語スキルに称賛の声

&TEAMのユウマが、感性豊かなボーカルと真心のこもったステージマナーで視聴者の心を掴んだ。

ユウマは、11月9日に放送されたMBCの音楽バラエティ番組『覆面歌王』に出演し、魅力的な歌声を存分に披露した。

ユウマは、1ラウンドでパク・ジユンの『Illusion』を選曲し、デュエットステージを披露。続くソロステージではFTISLANDの『Wind』を力強く歌い上げ、繊細ながらも清涼感のある歌声で視聴者を魅了した。

（写真＝MBC『覆面歌王』）ユウマ

正体をめぐってパネル陣の予想が続く中、ユウマがマスクを脱いだ瞬間、観客とパネラーから驚きと歓声が一斉に上がった。

（写真＝YX LABELS）ユウマ

ユウマは「1人で韓国のバラエティ番組に出演するのは初めてで緊張しました。少しでも僕の魅力をお見せできて嬉しいです」と感想を伝えた。さらに、流暢な韓国語への称賛が続くと「韓国人メンバーのEJ（ウィジュ）と一緒に練習しました」と謙虚に答えた。また、「幼い頃、BTS先輩の完璧なステージを見て大きな影響を受け、アイドルを夢見るようになった」と、歌手を志したきっかけも明かした。

放送直後、X（旧Twitter）では「&TEAM・ユウマ」がリアルタイムトレンドに上がるなどの熱い反応が続いた。ファンからは「声色にぴったりの選曲だった」「練習した努力が伝わって胸が熱くなった」など、称賛の声が相次いだ。

なお、&TEAMは10月28日に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、正式に韓国デビューを果たした。タイトル曲『Back to Life』は、SBS M「THE SHOW」、MBC M「SHOW CHAMPION」、KBS2「ミュージックバンク」で連続1位を獲得し、音楽番組3冠を達成した。音楽・バラエティの両面で活躍を広げる彼らは、グローバルな存在感をさらに強めている。

（記事提供＝OSEN）