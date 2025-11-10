Hey! Say! JUMP高木雄也、メンバーの後押しで貴重なバラエティー出演 友人から暴露＆20年ぶりの挑戦も
【モデルプレス＝2025/11/10】Hey! Say! JUMPの高木雄也（※「高」は正式には「はしごだか」）が、10日放送の「あのちゃんねる」（毎週月曜深夜0時15分〜テレビ朝日※関東ローカル）にゲスト出演。知られざる一面を披露している。
【写真】JUMP高木雄也、イメチェン後の姿
同番組では、あのがゲストの人気芸能人とさまざまな企画に挑戦。“自由でゆる〜い雰囲気”で届けていく。今回のゲストは俳優としても活躍するHey! Say! JUMPの高木。企画説明では、冒頭にあのが「気になってる人がいて…」と突然言い始め、「お父さんの左半分が高木に似ている」という突拍子もない理由で生まれた、今回の企画の成り立ちや趣旨を説明。高木をとことん丸裸にする。
バラエティー出演はレアだと明かす高木だが、事務所の先輩である河合は「絶対こういう番組出ない」と驚きを隠せない。高木自身も「（メンバーに番組出演について相談したら）面白い！出た方が良い！」とメンバーの後押しがあって実現した背景を明かす。まだまだ未知の存在だというあのから見た高木の印象はどのように変わっていくのか。高木のこれまでの経歴を振り返りながら、その実態に迫っていく。
今回の放送では、年表でこれまでの経歴を振り返りながら、Hey! Say! JUMPメンバーからの裏話や普段から親交のある三浦翔平、WEST.桐山照史、ユージからもエピソードが寄せられる。あのも、「よかった。友達いないと思ってた」とほっとした様子。桐山からは、「（今の姿は）ウソの高木」「いじってください」との証言が出るほか、知られざる一面が次々と明かされ、タジタジに？
さらに「お酒を飲むと本当の高木が出てくる」との証言が出ると、高木のためにハイボールが登場。戸惑いながらも、ハイボールを飲みながら普段は見られないヤンチャな一面が明らかに。さらには、「マジやめろ！」と高木が赤面する事態に発展。メンバーの知念侑李からも、「あのちゃんみたいなタイプは高木にとって話しやすいタイプだと思います」とまさかのコメントに、高木とあのの相性は実際はいかに。
そしてユージから、“苦手な人は大先輩〇〇”という暴露や、「後輩から怖がられる…」と後輩との関係性についても悩みを打ち明ける高木。そこで、同番組で新企画も誕生？森田からはある人物と似ていると指摘され、苦笑いを浮かべる。家族ぐるみの仲だという三浦翔平とは、「〇〇〇〇まで知っている」という衝撃のエピソードも。普段は見られない高木の姿が露わになる。
バラエティースキルチェックとして、「箱の中身はなんだろな？」にも20年ぶりにチャレンジ。「絶対に無理！できない！」とやる前から拒否しまくる高木。ビビりまくり、絶叫する高木の姿に、新たな一面が開花する。高木の前に、あのもチャレンジするが、あのの全く動じない様子に「お前すごいな！」と森田と河合も唖然。最後は「マブダチ完成」と森田にいじられ、高木とあのの間に友情が芽生える展開に。なぜか仲良くなって、「ありがとな」と高木に言葉をかけるあのだが、何が起きたのか。（modelpress編集部）
