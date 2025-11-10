【「BRICKROID」第一弾】 11月11日12時より予約開始

グッドスマイルカンパニーは、コレクショントイ「BRICKROID（ブリックロイド）」第一弾を11月11日12時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。

本商品は「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」よりエヴァンゲリオン初号機、13号機、新2号機αを約5cmで統一されたコレクションシリーズ「BRICKROID」で立体化したもの。

首・腕・脚が可動し、足裏の直径5mmの凸ジョイントで、専用台座や同寸法の汎用ブロック玩具に取り付けることができる。

(C)カラー