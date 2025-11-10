約5cmのコレクショントイ「BRICKROID」第一弾「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」3商品が11月11日に予約開始エヴァンゲリオン初号機、13号機、新2号機αが登場
【「BRICKROID」第一弾】 11月11日12時より予約開始
グッドスマイルカンパニーは、コレクショントイ「BRICKROID（ブリックロイド）」第一弾を11月11日12時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。
本商品は「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」よりエヴァンゲリオン初号機、13号機、新2号機αを約5cmで統一されたコレクションシリーズ「BRICKROID」で立体化したもの。
首・腕・脚が可動し、足裏の直径5mmの凸ジョイントで、専用台座や同寸法の汎用ブロック玩具に取り付けることができる。
🌏#メカスマ さきどり情報🌏#BRICKROID（ブリックロイド）第一弾！- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) November 10, 2025
『#ヱヴァンゲリヲン新劇場版』より
エヴァンゲリオン初号機、13号機、新2号機αが
約5cmのカッコ楽しい
コレクショントイになって登場🤖✨
明日11/11 12時より予約開始！！#シンエヴァ #エヴァ#メカスマ#グッスマ pic.twitter.com/Jd2wdzmuR1
(C)カラー