1万円台でも「コイツの音はいいねえ！」と思えるモデルもあるんですよ。

11月1日に八重洲で開催された「秋のヘッドフォン祭」のオーディオテクニカブースでは、発売されたばかりのATH-ADX7000を猛プッシュしていたのですが、大変に申し訳ない。あえて55万円の超高級品のサウンドではなく、他の開放型ヘッドホンについて尋ねてみました。

というのも最近、イヤーカフ型イヤホンをはじめとした開放型イヤホンが注目されているじゃないですか。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、打ち寄せる波音に都会の雑踏など、環境音を聴きながら音楽も聴く接し方って、開放型ヘッドホンでもできるんじゃないかなと思いまして。

おうち時間＆アウトドアにもマッチするATH-HL7BT

Image: audio-technica

「そういう使い方であれば」とスタッフの方にお勧めされたのが、Bluetoothワイヤレス×開放型という激レアな「ATH-HL7BT」。ケーブルいらずだから、仕事中でもOK。家事をしているときにも使えるし、散歩用にもお勧めと、場所にとらわれずに使いやすいんですね（※音漏れはあるので電車やバス、飛行機のなかなど、すぐ近くに他人がいる場所以外）。

開放型ヘッドホンは、こだわりが強いオーディオファンが求めるモデルという印象がありましたが、ATH-HL7BTは若い世代や女性も愛用しているモデルとのこと。重そうに見えて、実は220gという軽さだし、側圧もふんわりなので、着け心地がとても良い。音のバランスも良好ですよ。

長いプレイリストと付き合いたいならATH-R30x

Image: audio-technica

素直なサウンドをお届けする開放型モニターヘッドホンのエントリーモデルが「ATH-R30x」。極めて低い音から、ハイレゾ領域の高い音まで鳴らしやすく、熱がこもらないから蒸れともバイバイ。

さすがモニター用だけあって、音のアタックとリリースのポイントが見えること見えること。楽譜だけでは読み取れないニュアンス込み込みの演奏技術を耳で学ぶにもお勧めだし、二重のヘッドバンドが重さを分散してくれるから、長時間かけ続けても負担になりません。ロングなプレイリストをスタートからゴールまで聴き続けたい方にもお勧めです。

テレワークが多いビジネスマンにATH-GDL3

Image: audio-technica

「以前販売を担当していた」というスタッフの方と盛り上がりましたが、着脱式マイク付きの開放型ゲーミングヘッドセット「ATH-GDL3」もお勧めの1台となります。僕も以前まで、自宅でのオンラインミーティングが多い日はコイツを多用していました。

軽くて装着感が良くて、音もシャキッとしている。構造上、重低音などの音圧は出せないのだけど、BGM用途・会話用途であれば、「こいつ実はパーフェクトなんじゃない？」と思わせてくれるものがありましたね。

肝心のゲーム用途となると、感度高めのマイクが周囲の音も捉えやすいため、NVIDIA BroadcastなどAIノイズキャンセリングアプリのお世話になりがちですが、1度設定してしまえば問題ナシ。今回紹介したモデルのなかでは一番リーズナブルなので、最初の開放型ヘッドホンとして選ぶのもアリですよ。

