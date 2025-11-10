単身赴任から帰って態度も腹もデカくなった夫。わがまま三昧の娘。大人3人の生活だから、もう我慢はしない「我が家はシェアハウス」宣言！【2025編集部セレクション】
2024年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2024年9月22日）*****気になるニュースや家族のモヤモヤ、日々の生活で感じたさまざまな思いや誰かに聞いてほしい出来事など、読者からの投稿を紹介するWEBオリジナル投稿欄「せきららカフェ」。今回ご紹介するのは、60代の方からの投稿です。単身赴任していた海外から帰ってきた夫の自己中な態度に、自分も娘もイライラして――。
今日から我が家は、シェアハウス
海外勤務の単身赴任から、久し振りに帰ってきた旦那。私も、嬉しかったし、最初は気を遣って、身の廻りの事もせっせと頑張っていた。
しかし、旦那は、それは当然で、ここは俺の家や!! と、以前よりさらに態度も腹も、デカくなっていた。
年のせいか、少し耳も遠くなり、体調不良な時もあり、以前より自己チュウで、娘もイヤそうな顔をしたり。
このままでは、家庭崩壊になるかも。
だから、私は、我が家は、シェアハウスなんだと思うことにした。私だって更年期で体調不良の時もあるから、隠さずに訴えることにした。
もう大人ばかりの三人の生活。各自それぞれの生活パターンがある。それでも、一緒にいる。どうせなら心地よく暮らしたい。
私も、専業主婦ではなく、退職した主婦だから、わがまま三昧の娘や、俺は忙しいばかり言っている旦那に負けるもんかと。
私の残りの人生、楽しまないと損だ。なんの為に、三人の子育てや、口煩い姑に30年以上も我慢してきたのか……。シェアハウス最高と言えるように頑張ろう！
これからは、自由なので、楽しい事がいっぱいで、ワクワクする！